Выставка Арчимбольдо пройдет в Пушкинском музее в 2021 году

Джузеппе Арчимбольдо. "Осень" (1572 год). Из цикла "Времена года"

© Джузеппе Арчимбольдо Джузеппе Арчимбольдо. "Осень" (1572 год). Из цикла "Времена года"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина представит в январе 2021 года первую в России выставку работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в пятницу.

Ранее открытие выставочного проекта было перенесено на неопределённый срок из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"26 января в Государственном музей изобразительных искусств им. Пушкина запланировано открытие первой в России выставки работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в зависимости от эпидемиологической обстановки в выставочных планах музея возможны изменения.