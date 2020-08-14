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Выставка Арчимбольдо пройдет в Пушкинском музее в 2021 году
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина представит в январе 2021 года первую в России выставку работ итальянского художника Джузеппе... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:32
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

Выставка Арчимбольдо пройдет в Пушкинском музее в 2021 году

20:32 14.08.2020
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© Джузеппе АрчимбольдоДжузеппе Арчимбольдо. "Осень" (1572 год). Из цикла "Времена года"
Джузеппе Арчимбольдо. Осень (1572 год). Из цикла Времена года
© Джузеппе Арчимбольдо
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина представит в январе 2021 года первую в России выставку работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в пятницу.
Ранее открытие выставочного проекта было перенесено на неопределённый срок из-за сложной эпидемиологической ситуации.
"26 января в Государственном музей изобразительных искусств им. Пушкина запланировано открытие первой в России выставки работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в зависимости от эпидемиологической обстановки в выставочных планах музея возможны изменения.
Отмечается, что на выставке будет представлено порядка 80 произведений живописи, графики и предметов прикладного искусства.
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