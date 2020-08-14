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Рогозин увеличил доход в полтора раза в 2019 году
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 миллиона рублей, почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, следует из сведений о... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:37
роскосмос
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общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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роскосмос, дмитрий рогозин, общество

Рогозин увеличил доход в полтора раза в 2019 году

20:30 14.08.2020 (обновлено: 20:37 14.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 миллиона рублей, почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте госкорпорации.
Супруга Рогозина за прошедший год заработала 2,982 миллиона рублей.
Чета Рогозиных задекларировала те же транспортные средства, что и в прошлом году.
Больше гендиректора в госкорпорации заработали его советники Андрей Клепач и Дмитрий Ступаков – 85 миллионов (по основному месту работы 7,3 миллиона) и 44,4 миллиона (по основному месту работы 10,2 миллиона), а также председатель научно-технического совета Юрий Коптев – у него 50,2 миллиона (по основному мету работы 9,2).
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В 2019 году сообщалось, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 миллиона рублей, в том числе по основному месту работы – почти 23,5 миллиона.
В гараже главного космического чиновника тогда числился автомобиль "Газ-21Р", Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS, он был владельцем земельного участка 2,3 тысячи квадратных метров, который в 2019 году увеличился до 2,5 тысяч квадратных метров, и жилого дома площадью 782 "квадрата". Также у него в пользовании 346-метровая квартира.
Супруга Рогозина заработала за 2018 год 3,3 миллиона рублей. В ее собственности тогда тоже была 346-метровая квартира, три машиноместа и автомобиль Range Rover.
В 2017 году, для сравнения, в то время вице-премьер Дмитрий Рогозин задекларировал доход в 24,2 миллиона рублей, что в три раза выше, чем за год до этого (8,1 миллиона рублей).
В ноябре 2019 года "Роскосмос" пояснял, что зарплата Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации.
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