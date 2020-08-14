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Глава ФНС отчитался о доходах за 2019 год
Доходы руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова за 2019 год составили 44,9 миллиона рублей, следует из декларации на сайте ведомства. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:23
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Глава ФНС отчитался о доходах за 2019 год

20:23 14.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Доходы руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова за 2019 год составили 44,9 миллиона рублей, следует из декларации на сайте ведомства.
В пресс-службе ФНС отметили, что эта сумма сложилась из доходов по месту работы в ФНС, доходов от продажи имущества, а также доходов по депозитным вкладам средств, заработанных ранее.
Егоров занимал должность заместителя руководителя службы с 2011 по 2020 год. В январе 2020 года он был назначен руководителем ФНС.
Доход супруги Егорова в 2019 году составил 28,63 миллиона рублей. В эту сумму вошел доход по основному месту работы, доход от продажи имущества, а также от депозитных вкладов в банках.
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