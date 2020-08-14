Глава ФНС отчитался о доходах за 2019 год

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Доходы руководителя Федеральной налоговой службы ( Доходы руководителя Федеральной налоговой службы ( ФНС ) РФ Даниила Егорова за 2019 год составили 44,9 миллиона рублей, следует из декларации на сайте ведомства.

В пресс-службе ФНС отметили, что эта сумма сложилась из доходов по месту работы в ФНС, доходов от продажи имущества, а также доходов по депозитным вкладам средств, заработанных ранее.

Егоров занимал должность заместителя руководителя службы с 2011 по 2020 год. В январе 2020 года он был назначен руководителем ФНС.