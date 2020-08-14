https://ria.ru/20200814/1575806396.html
Глава ФНС отчитался о доходах за 2019 год
Доходы руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова за 2019 год составили 44,9 миллиона рублей, следует из декларации на сайте ведомства. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:23
2020-08-14T20:23
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество