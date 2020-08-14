Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575806118.html
В Белоруссии число пострадавших сотрудников милиции возросло до 121
Число сотрудников милиции, пострадавших в результате массовых беспорядков в Белоруссии с 9 по 13 августа, возросло до 121, возбуждено свыше 90 уголовных дел,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_f78559aa52c73d81f6d18386daa8567d.jpg
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200814/1575773320.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_f78559aa52c73d81f6d18386daa8567d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_590419cbd0c6179193f6d48da420a072.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_359:0:2407:2048_1400x0_80_0_0_ea4dfbc0118b13e59827844f17da84de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии число пострадавших сотрудников милиции возросло до 121

20:15 14.08.2020
1026
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Число сотрудников милиции, пострадавших в результате массовых беспорядков в Белоруссии с 9 по 13 августа, возросло до 121, возбуждено свыше 90 уголовных дел, сообщает МВД республики.
"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ночь с 10 на 11 августа правоохранители зафиксировали факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "В качестве орудий преступления использовались мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости", - добавили в ведомстве.
По данным ведомства, с 12 на 13 августа беспорядки по стране утратили массовость, "однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям оставался достаточно высоким". "На различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов", - уточнили в ведомстве.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Отмечается также, что выступления 13 августа в большинстве своем носили мирный характер. "Участники так называемых цепочек солидарности, выстроившихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами", - добавили в МВД.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
940181022
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Массовый митинг на площади Независимости идет третий час
Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Опубликованы данные о смертности от коронавируса в Москве
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Лукашенко не считает протесты катастрофой
Ситуация у Дома правительства в Минске
Около Дома правительства в Минске появились милицейские кордоны
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
В Минске закрыли выход из метро к площади Независимости
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Опустевшая площадь Независимости: у Дома правительства расходятся демонстранты и ОМОН
Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Протесты в Минске
В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек
Народ у Дома правительства в Минске
Лукашенко отреагировал на акции протеста
Заседание Совета Федерации РФ
Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость
Лукашенко обсудил протесты с силовым руководством
"Не надо избивать, если человек упал": Лукашенко обратился к силовикам
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния