В Белоруссии число пострадавших сотрудников милиции возросло до 121

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

© AP Photo / Sergei Grits Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Число сотрудников милиции, пострадавших в результате массовых беспорядков в Число сотрудников милиции, пострадавших в результате массовых беспорядков в Белоруссии с 9 по 13 августа, возросло до 121, возбуждено свыше 90 уголовных дел, сообщает МВД республики.

"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ночь с 10 на 11 августа правоохранители зафиксировали факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "В качестве орудий преступления использовались мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости", - добавили в ведомстве.

По данным ведомства, с 12 на 13 августа беспорядки по стране утратили массовость, "однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям оставался достаточно высоким". "На различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов", - уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что выступления 13 августа в большинстве своем носили мирный характер. "Участники так называемых цепочек солидарности, выстроившихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами", - добавили в МВД.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.