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Опубликованы данные о смертности от коронавируса в Москве
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,9% с учетом всех случаев, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
департамент здравоохранения г. москвы
москва
общество
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
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Опубликованы данные о смертности от коронавируса в Москве

20:13 14.08.2020 (обновлено: 20:25 14.08.2020)
793
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,9% с учетом всех случаев, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что число случаев смерти от COVID-19 за первые дни августа на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца. "Это подтверждает устойчивую тенденцию снижения смертности", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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