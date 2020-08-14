Опубликованы данные о смертности от коронавируса в Москве

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.