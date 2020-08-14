Эксперт: стратегия развития Арктической зоны Якутии создана для людей

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Населению российской Арктики нужно обеспечить достойную и комфортную жизнь, и принятая Стратегия развития Арктической зоны Якутии отвечает этим задачам, считает глава Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу утвердил Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны республики на период до 2035 года. Документ призван повысить качество жизни якутян, которые живут в арктических районах, занимающих больше половины территории Якутии.

"Надо сделать так, чтобы люди в Арктике чувствовали себя достойно, уверенно и комфортно. Стратегия якутская именно на это и направлена. Она отражает все важные аспекты развития Арктики, включая вопросы развития медицины, образования, делает упор на предпринимательство, которое там будет развиваться, на улучшение ситуации с северным завозом. Серьезные изменения будут и с энергообеспечением поселков и городов", - сказал Воротников РИА Новости.

Глава Экспертного совета особо отметил то, что в документе сделан акцент на транспортной инфраструктуре, от которой зависит и развитие экономики, и качество жизни населяющих Якутию народов.

"Якутия - это восточная Арктика, и там практически полное бездорожье. Летом не проехать, потому что дорог нет, только летать на вертолетах и самолетах. Зимой - это только зимники. И то, что Якутия будет сейчас уделять такое большое внимание развитию транспортной инфраструктуры, очень важно. Если экономика Арктики будет развиваться, туда поедут люди", - подчеркнул он.

При этом, отметил Воротников, Стратегия отражает необходимость инновационного характера развития арктических территорий "Надо говорить об инновационном сценарии. Для Арктики, например, должны быть созданы специальные транспортные средства, специальные смазочные масла и так далее", - сказал эксперт.

Связано это с тем, что привычные подходы и продукты, которые работают в центральной части России, здесь не работают.

"Например, ты поранил ногу и тебе надо вколоть лекарство против столбняка. В центральной России можно сделать укол даже через одежду, а как это сделать в Арктике и какими лекарствами? Здесь все замерзает, и поэтому надо специально разрабатывать и лекарства, и масла, и топливо. В Арктике нельзя строить те дома, которые строят в европейской части. Здесь необходимо учитывать особые условия, в этом и заключается смысл инновационного развития", - пояснил эксперт.