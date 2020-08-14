https://ria.ru/20200814/1575805303.html
Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день
Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить митинговать каждый день, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:55
2020-08-14T20:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Pavel Kiryukhin
Майдан головного мозга
23
Иван Широн
Да пожалуйста. Хоть каждый день все 4-6 лет ходите (сколько срок президенства в Беларусь). Не буяньте и как вурдалаки к ночи не собирайтесь и не перекрывайте улицы с ультиматомами. И никто не будет вас бить. А если найдутся неадекваты, так сами их крутите и милиции выдавайте. Одна страна и у всех дети дома в одни и теже школы ходят.
16
12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Массовый митинг на площади Независимости идет третий час
Массовый митинг на площади Независимости идет третий час
2020-08-14T19:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить митинговать каждый день, передает корреспондент РИА Новости.
"Каждый день!" - скандируют собравшиеся на площади Независимости люди.
Они также требуют честных выборов, отпустить задержанных на протестах после выборов и политических заключенных. Кроме того, протестующие также скандируют "Света!", называя кандидата в главы Белоруссии Светлану Тихановскую
своим президентом, а действующего главу государства призывают уйти.
Люди ведут себя мирно, а силовики, охраняющие Дом правительства, держат щиты у земли и сохраняют спокойствие. Протестующие кладут на землю рядом с ними цветы, а два мальчика поставили бутылки с питьевой водой. Митингующие подбадривают их словом "Молодцы".
Рядом с площадью, где проходит акция, спецтехники не видно, кроме автобусов, в которых перевозят силовиков.
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