Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день

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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить митинговать каждый день, передает корреспондент РИА Новости.

"Каждый день!" - скандируют собравшиеся на площади Независимости люди.

Они также требуют честных выборов, отпустить задержанных на протестах после выборов и политических заключенных. Кроме того, протестующие также скандируют "Света!", называя кандидата в главы Белоруссии Светлану Тихановскую своим президентом, а действующего главу государства призывают уйти.

Люди ведут себя мирно, а силовики, охраняющие Дом правительства, держат щиты у земли и сохраняют спокойствие. Протестующие кладут на землю рядом с ними цветы, а два мальчика поставили бутылки с питьевой водой. Митингующие подбадривают их словом "Молодцы".

Рядом с площадью, где проходит акция, спецтехники не видно, кроме автобусов, в которых перевозят силовиков.