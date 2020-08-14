Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575805303.html
Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день
Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить митинговать каждый день, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575806162_0:8:640:368_1400x0_80_0_0_41e1cae8e3daeb49843377305a429dab.png
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Майдан головного мозга
23
Да пожалуйста. Хоть каждый день все 4-6 лет ходите (сколько срок президенства в Беларусь). Не буяньте и как вурдалаки к ночи не собирайтесь и не перекрывайте улицы с ультиматомами. И никто не будет вас бить. А если найдутся неадекваты, так сами их крутите и милиции выдавайте. Одна страна и у всех дети дома в одни и теже школы ходят.
16
12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Массовый митинг на площади Независимости идет третий час
Массовый митинг на площади Независимости идет третий час
2020-08-14T19:55
true
PT0M19S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575806162_0:8:640:368_1400x0_80_0_0_41e1cae8e3daeb49843377305a429dab.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575806162_70:0:571:376_1400x0_80_0_0_cc83f6e3b7fa0d5269d52bfb90b83a20.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575806162_132:0:508:376_1400x0_80_0_0_ad8c372dcee0b04ab8fe503d3fa62152.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день

19:55 14.08.2020 (обновлено: 20:20 14.08.2020)
3741
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить митинговать каждый день, передает корреспондент РИА Новости.
"Каждый день!" - скандируют собравшиеся на площади Независимости люди.
Они также требуют честных выборов, отпустить задержанных на протестах после выборов и политических заключенных. Кроме того, протестующие также скандируют "Света!", называя кандидата в главы Белоруссии Светлану Тихановскую своим президентом, а действующего главу государства призывают уйти.
Люди ведут себя мирно, а силовики, охраняющие Дом правительства, держат щиты у земли и сохраняют спокойствие. Протестующие кладут на землю рядом с ними цветы, а два мальчика поставили бутылки с питьевой водой. Митингующие подбадривают их словом "Молодцы".
Рядом с площадью, где проходит акция, спецтехники не видно, кроме автобусов, в которых перевозят силовиков.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
40832359
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Майдан головного мозга
14 августа, 20:04
Pavel Kiryukhin
2000003
Да пожалуйста. Хоть каждый день все 4-6 лет ходите (сколько срок президенства в Беларусь). Не буяньте и как вурдалаки к ночи не собирайтесь и не перекрывайте улицы с ультиматомами. И никто не будет вас бить. А если найдутся неадекваты, так сами их крутите и милиции выдавайте. Одна страна и у всех дети дома в одни и теже школы ходят.
14 августа, 20:07
ИШИван Широн
1210003
Рекомендуем
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Лукашенко не считает протесты катастрофой
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии число пострадавших сотрудников милиции возросло до 121
Народ у Дома правительства в Минске
Лукашенко отреагировал на акции протеста
Ситуация у Дома правительства в Минске
Около Дома правительства в Минске появились милицейские кордоны
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Протесты в Минске
В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек
Опустевшая площадь Независимости: у Дома правительства расходятся демонстранты и ОМОН
Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства
Лукашенко обсудил протесты с силовым руководством
"Не надо избивать, если человек упал": Лукашенко обратился к силовикам
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Ситуация у Дома правительства в Минске
В Минске военные просят протестующих не приближаться к ним
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой
Автозаки и автобусы в Витебске
В Витебске несколько тысяч человек вышли на митинг
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза
Светлана Тихановская
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния