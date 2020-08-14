Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии , вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте

В надзорном ведомстве уточнили, что еще один из задержанных, помимо российского, также имеет белорусское гражданство, и остался в республике.

Генпрокуратура подчеркнула, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран.

"Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — заключили в надзорном ведомстве.

Задержание россиян в Белоруссии

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

В МИД России подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает никакой критики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.