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Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-15T00:09
задержание россиян под минском
россия
генеральная прокуратура рф
белоруссия
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https://ria.ru/20200808/1575529697.html
https://ria.ru/20200812/1575695292.html
Это явное неуважение к Украине.
651
так как на /в Украине майданный неонацистский колониальный преступный режим, то неуважение к нему является правильным отношением и деянием.
630
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, россия, генеральная прокуратура рф, белоруссия

Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина

19:49 14.08.2020 (обновлено: 00:09 15.08.2020)
76386
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте.
В надзорном ведомстве уточнили, что еще один из задержанных, помимо российского, также имеет белорусское гражданство, и остался в республике.
Генпрокуратура подчеркнула, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран.
"Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — заключили в надзорном ведомстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 августа, 15:45
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
В МИД России подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает никакой критики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.
Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
12 августа, 15:18
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Задержание россиян под МинскомРоссияГенеральная прокуратура РФБелоруссия
Популярные комментарии
Это явное неуважение к Украине.
14 августа, 19:52
Фёдор Сергеев
84444424113
так как на /в Украине майданный неонацистский колониальный преступный режим, то неуважение к нему является правильным отношением и деянием.
14 августа, 19:54
АПАлександр Перов
5028303114
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