Стало известно, кто больше всех заработал в Центробанке

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Доход первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой в 2019 году сократился на 7,7% - до 76,75 миллиона рублей, второй год подряд став самым высоким среди руководства ЦБ, сообщается в материалах регулятора.
В собственности у Скоробогатовой, как и в предыдущем году, находятся два земельных участка - 1,2 тысячи и около 2 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью 418,5 и 261 квадратный метр, а также четыре квартиры.
Зампред ЦБ Андрей Кружалов занял второе место с доходом в 58,42 миллиона рублей. В собственности у него находятся, в частности, автомобиль Mercedes-Benz, два земельных участка и жилой дом. Третью строчку рейтинга занимает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, заработавшая в прошлом году 48,47 миллиона рублей. Ей принадлежат земельный участок площадью около 4 тысяч квадратных метров; доля в другом земельном участке, общая площадь которого составляет почти 31 тысячу квадратных метров; дом площадью 384,2 квадратных метра, а также две квартиры.
Первый зампред регулятора Сергей Швецов, заработавший 47,37 миллиона рублей и занявший четвертое место в рейтинге, владеет в России земельным участком, квартирой и 1/5 долей в квартире площадью 105 квадратных метров. Также у Швецова в собственности есть недвижимость за границей: таунхаус и квартира в Испании. Из транспортных средств у первого зампреда ЦБ значится снегоход "Арктик Кэт", по-прежнему с пометкой "в угоне".
Далее по величине дохода среди руководства ЦБ по убывающей идут первый зампред Дмитрий Тулин (45,99 миллиона рублей), зампред Владимир Чистюхин (43,54 миллиона рублей), зампред Дмитрий Скобелкин (41,35 миллиона рублей), зампред Руслан Вестеровский (39,7 миллиона рублей) и зампред Ольга Полякова (38,09 миллиона рублей). Зампред ЦБ Алексей Заботкин, занимавший в 2019 году пост директора департамента, заработал 42,82 миллиона рублей.
Задекларированный доход главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 миллиона рублей с 34,7 миллиона рублей годом ранее. В собственности председателя ЦБ остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью 70,6 квадратного метра и отдельная квартира площадью 112,2 квадратного метра.
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