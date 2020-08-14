Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575804318.html
Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза
Выходное пособие призывникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит 2 тысячи рублей, новый порядок выплат определен в РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:26
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
правительство рф
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_7957bba6fde55c308839f830192d567e.jpg
https://ria.ru/20200301/1566164937.html
https://ria.ru/20200213/1564658374.html
Сократить доходы депутатам, министрам, олигархам?...неее, призывникам 😂
42
Скорее бы до контрактников добрались.
20
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_7957bba6fde55c308839f830192d567e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_52:0:2781:2047_1400x0_80_0_0_495c8da56712f37f9d0bd376737728f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_393:0:2440:2047_1400x0_80_0_0_4d5e4200c813fa348cd72b5a1124e33b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), правительство рф, безопасность, общество

Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

19:26 14.08.2020
12094
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выходное пособие призывникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит 2 тысячи рублей, новый порядок выплат определен в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.
Изменения вносятся в статью 160 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которая определяет, что военнослужащим по призыву при увольнении с военной службы выплачивается пособие в размере двух окладов по воинской должности, теперь предлагается "слова "двух окладов" заменить словами "одного оклада".
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
1 марта, 19:47
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он подготовлен в целях реализации положений Федеральных законов от 1 марта 2020 года и "не изменит установленный в Минобороны России порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также предоставления им отдельных выплат".
"Этим приказом увольняемым призывникам будет в два раза уменьшено выходное пособие, раньше при увольнении они получали оклад за последний месяц и дополнительно два при увольнении, что в общей сложности составляло 6 тысяч рублей. После внесения изменений они получат всего 4 тысячи", - пояснил РИА Новости учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.
Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.
Призывники на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
13 февраля, 15:06
Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
25347210125
Обсудить 11
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Правительство РФБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Сократить доходы депутатам, министрам, олигархам?...неее, призывникам 😂
14 августа, 19:31
Влад Тёплыйстан
3431103
Скорее бы до контрактников добрались.
14 августа, 19:39
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
721019
Рекомендуем
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой рассказал, почему она вернулась в Россию
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Умерла певица Валентина Легкоступова
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Флаг на здании Центрального банка РФ
Стало известно, кто больше всех заработал в Центробанке
Заседание Совета Федерации РФ
Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Светлана Тихановская
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Григорий Аникеев
Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы
Народ у Дома правительства в Минске
Лукашенко отреагировал на акции протеста
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год
Депутат Госдумы Игорь Моляков
Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния