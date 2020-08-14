Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

"Этим приказом увольняемым призывникам будет в два раза уменьшено выходное пособие, раньше при увольнении они получали оклад за последний месяц и дополнительно два при увольнении, что в общей сложности составляло 6 тысяч рублей. После внесения изменений они получат всего 4 тысячи", - пояснил РИА Новости учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.