https://ria.ru/20200814/1575804084.html
Лукашенко не считает протесты катастрофой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с протестами в стране, заявил, что ситуация не катастрофическая, но проблем хватает. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:22
2020-08-14T19:27
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733821_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_476fe7f2ba8641983b1deded01573de8.jpg
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
Ярослав Погодин
Вообще не катастрофа, если поменять риторику и прислушаться к людям. 80% Вышли из за ошибки силовиков. И их "греют" в соцсетях и подстрекают из за рубежа ближайшие соседи Беларуси в Европе
38
Alexandr Alex
Катастрофы нет, он просто проиграл выборы и должен уйти. Но после разгонов еще и быть судим.
31
53
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733821_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_476fe7f2ba8641983b1deded01573de8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733821_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_c6eae37c3645fceb22546a9391b02029.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733821_817:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_9926e9c06bac49f1509e6a12a0099561.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с протестами в стране, заявил, что ситуация не катастрофическая, но проблем хватает.
"В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице - в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь
.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>