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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575804084.html
Лукашенко не считает протесты катастрофой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с протестами в стране, заявил, что ситуация не катастрофическая, но проблем хватает. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:27
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Вообще не катастрофа, если поменять риторику и прислушаться к людям. 80% Вышли из за ошибки силовиков. И их "греют" в соцсетях и подстрекают из за рубежа ближайшие соседи Беларуси в Европе
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Катастрофы нет, он просто проиграл выборы и должен уйти. Но после разгонов еще и быть судим.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733821_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_476fe7f2ba8641983b1deded01573de8.jpg
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РИА Новости
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протесты, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не считает протесты катастрофой

19:22 14.08.2020 (обновлено: 19:27 14.08.2020)
2534
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с протестами в стране, заявил, что ситуация не катастрофическая, но проблем хватает.
"В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице - в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
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Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
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Протесты в БелоруссиипротестыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вообще не катастрофа, если поменять риторику и прислушаться к людям. 80% Вышли из за ошибки силовиков. И их "греют" в соцсетях и подстрекают из за рубежа ближайшие соседи Беларуси в Европе
14 августа, 19:27
Ярослав Погодин
27000011
Катастрофы нет, он просто проиграл выборы и должен уйти. Но после разгонов еще и быть судим.
14 августа, 19:29
Alexandr Alex
12000217
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