https://ria.ru/20200814/1575804035.html
Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы
Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:21
2020-08-14T19:21
григорий аникеев
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200814/1575802530.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий аникеев, госдума рф, общество