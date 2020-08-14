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Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы
Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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григорий аникеев, госдума рф, общество

Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы

19:21 14.08.2020
1192
© Фото : Партия "Единая Россия"Григорий Аникеев
Григорий Аникеев
© Фото : Партия "Единая Россия"
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Согласно опубликованным сведениям, доход парламентария в 2019 году составил 2 миллиарда 353 миллиона рублей.
В 2018 году он также стал самым богатым депутатом Госдумы, заработавшим более 2,3 миллиарда рублей.
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