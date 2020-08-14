"Не надо избивать, если человек упал": Лукашенко обратился к силовикам

"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов

"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.