Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Десятки людей собрались у посольства Десятки людей собрались у посольства Белоруссии Москве в пятницу в знак протеста против итогов президентских выборов в республике, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции соорудили "мемориал" напротив здания дипмиссии, у ограды Церкви Космы и Дамиана. Здесь можно увидеть плакаты с надписями "Хватит бить мирных людей", " Белорусы не хотят войны", "Насилию - нет!" Рядом лежат белые и красные розы, гвоздики.

Чуть позже пара людей повесили плакат с надписью Belorussian Lives Matter.

В Армянском переулке у посольства стоят несколько полицейских машин и автобусов. Пока никаких задержаний не было.

Проезжающие машины часто гудят участникам в знак поддержки, в ответ раздаются аплодисменты.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.