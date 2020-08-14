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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве
Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве в пятницу в знак протеста против итогов президентских выборов в республике, акция проходит мирно,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве

19:19 14.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСитуация у посольства Белоруссии в Москве
Ситуация у посольства Белоруссии в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве в пятницу в знак протеста против итогов президентских выборов в республике, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции соорудили "мемориал" напротив здания дипмиссии, у ограды Церкви Космы и Дамиана. Здесь можно увидеть плакаты с надписями "Хватит бить мирных людей", " Белорусы не хотят войны", "Насилию - нет!" Рядом лежат белые и красные розы, гвоздики.
Чуть позже пара людей повесили плакат с надписью Belorussian Lives Matter.
Несколько белорусов, также пришедших к посольству, рассказали журналистам, что голосовали за Светлану Тихановскую и считают, что Александр Лукашенко должен уйти.
В Армянском переулке у посольства стоят несколько полицейских машин и автобусов. Пока никаких задержаний не было.
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Проезжающие машины часто гудят участникам в знак поддержки, в ответ раздаются аплодисменты.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
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Гнать на поезд в Белоруссию.
14 августа, 19:24
Алексей Князев
1900040
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