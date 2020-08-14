https://ria.ru/20200814/1575803873.html
Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве
Десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве в пятницу в знак протеста против итогов президентских выборов в республике, акция проходит мирно,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:19
2020-08-14T19:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575802796_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_11553136e723e880d60f4271010795ed.jpg
https://ria.ru/20200814/1575803446.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Алексей Князев
Гнать на поезд в Белоруссию.
23
5
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575802796_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_11553136e723e880d60f4271010795ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575802796_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_213531e2bd482617acdc827aab7b5739.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575802796_774:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_22559a000f8136f098072b877ac88ab8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
Десятки людей собрались у посольства Белоруссии
в Москве
в пятницу в знак протеста против итогов президентских выборов в республике, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции соорудили "мемориал" напротив здания дипмиссии, у ограды Церкви Космы и Дамиана. Здесь можно увидеть плакаты с надписями "Хватит бить мирных людей", " Белорусы не хотят войны", "Насилию - нет!" Рядом лежат белые и красные розы, гвоздики.
Чуть позже пара людей повесили плакат с надписью Belorussian Lives Matter.
Несколько белорусов, также пришедших к посольству, рассказали журналистам, что голосовали за Светлану Тихановскую
и считают, что Александр Лукашенко
должен уйти.
В Армянском переулке у посольства стоят несколько полицейских машин и автобусов. Пока никаких задержаний не было.
Проезжающие машины часто гудят участникам в знак поддержки, в ответ раздаются аплодисменты.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>