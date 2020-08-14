В Витебске несколько тысяч человек вышли на митинг

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на митинг в белорусском Несколько тысяч человек вышли на митинг в белорусском Витебске , к митингующим присоединились работники железной дороги, передает Sputnik Беларусь

"Митингующие прошли железнодорожный вокзал и отправились дальше в город. Их поддерживают не только горожане и автомобилисты. В знак солидарности участникам акции сигналят водители маршруток и скорой помощи. В мероприятии принимает участие несколько тысяч человек", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, к митингующим присоединилось около 150 работников белорусской железной дороги. Как рассказали сотрудники ЖД, они хотели провести акцию, обратились к руководству, но не нашли поддержки. "Начальство ответило нам, что мы поздно обратились, поэтому решили выйти самостоятельно", - приводит Sputnik слова одного из железнодорожников.

Также работники подчеркнули, что руководство пообещало не применять к ним каких-либо дисциплинарных мер за участие в мирной акции протеста, добавляет агентство.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.