https://ria.ru/20200814/1575803615.html
"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой
К смерти Валентины Легкоступовой причастен ее супруг Юрий Фирсов, заявил РЕН ТВ певец Алексей Глызин. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:11
2020-08-14T21:01
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734439_0:0:585:330_1400x0_80_0_0_4404c4fd5df801fcd9740abf1c5ea5db.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575735498.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734439_0:0:585:330_1400x0_80_0_0_4404c4fd5df801fcd9740abf1c5ea5db.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734439_0:0:585:440_1400x0_80_0_0_dcb491f7bc347d2b6a541358a4861acb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734439_0:0:585:586_1400x0_80_0_0_5e6c7a79fab9c85a7b297ed4dd52afda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, шоу-бизнес
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости
. К смерти Валентины Легкоступовой
причастен ее супруг Юрий Фирсов, заявил РЕН ТВ
певец Алексей Глызин.
"Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже", — заявил он.
Как отметил Глызин, Легкоступова говорила, что счастлива в браке, однако "это все глупости".
Артист назвал смерть певицы "вопиющей несправедливостью".
Глызин заявил, что Легкоступова была жизнерадостным человеком, который делал людям добро.
Ранее о смерти артистки сообщила ее дочь.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Певице сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.