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"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой
К смерти Валентины Легкоступовой причастен ее супруг Юрий Фирсов, заявил РЕН ТВ певец Алексей Глызин. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:01
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
шоу-бизнес
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, шоу-бизнес

"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой

19:11 14.08.2020 (обновлено: 21:01 14.08.2020)
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© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. К смерти Валентины Легкоступовой причастен ее супруг Юрий Фирсов, заявил РЕН ТВ певец Алексей Глызин.
"Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже", — заявил он.
Как отметил Глызин, Легкоступова говорила, что счастлива в браке, однако "это все глупости".
Артист назвал смерть певицы "вопиющей несправедливостью".
Глызин заявил, что Легкоступова была жизнерадостным человеком, который делал людям добро.
Ранее о смерти артистки сообщила ее дочь.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Певице сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
13 августа, 13:34
Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы
91914116944
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваШоу-бизнес
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