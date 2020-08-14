"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. К смерти . К смерти Валентины Легкоступовой причастен ее супруг Юрий Фирсов, заявил РЕН ТВ певец Алексей Глызин.

"Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже", — заявил он.

Как отметил Глызин, Легкоступова говорила, что счастлива в браке, однако "это все глупости".

Артист назвал смерть певицы "вопиющей несправедливостью".

Глызин заявил, что Легкоступова была жизнерадостным человеком, который делал людям добро.

Ранее о смерти артистки сообщила ее дочь.

О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Певице сделали операцию, после чего она впала в кому.