Лукашенко отреагировал на акции протеста

Об этом глава государства заявил на совещании с членами Совета безопасности республики.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", — сказал Лукашенко.

По его словам, ситуация не катастрофичная, "но проблем и вопросов хватает, которые необходимо решать".

Протесты на улицах белорусских городов, по мнению президента, организуют люди из-за рубежа, а в первых рядах идут личности "с приличным криминальным прошлым".

Комментируя действия силовиков, Лукашенко заявил, что не может предъявлять претензии "к кому бы то ни было", потому что так развивается ситуация.

"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", — добавил он.

Протесты после выборов

В республике 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Уже шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за все время задержали около семи тысяч человек.

Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.

Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.