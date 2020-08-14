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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575803446.html
Лукашенко отреагировал на акции протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны "не высовываться на улицы" из-за продолжающихся протестов, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:42
протесты в белоруссии
белоруссия
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https://ria.ru/20200814/1575790220.html
https://ria.ru/20200814/1575798438.html
Правильно. Народ должен знать свое место. Дана команда сидеть.
242
Беларусы не понимают, что если, не дай Бог, в Беларуси придет к власти марионетка запада как Тихановская, то их ожидает приватизация , безработица, нищета, высокие тарифы ЖКХ и платная медицина.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575803326_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_ef303e67a64773e135f6cd97bbdba5e0.jpg
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60
белоруссия, в мире

Лукашенко отреагировал на акции протеста

19:07 14.08.2020 (обновлено: 19:42 14.08.2020)
44351
© РИА НовостиНарод у Дома правительства в Минске
Народ у Дома правительства в Минске
© РИА Новости
Народ у Дома правительства в Минске
МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны "не высовываться на улицы" из-за продолжающихся протестов, сообщил Sputnik Беларусь.
Об этом глава государства заявил на совещании с членами Совета безопасности республики.
"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", — сказал Лукашенко.
По его словам, ситуация не катастрофичная, "но проблем и вопросов хватает, которые необходимо решать".
Ситуация у Дома правительства в Минске
Вчера, 18:46Протесты в Белоруссии
В Минске военные просят протестующих не приближаться к ним
Протесты на улицах белорусских городов, по мнению президента, организуют люди из-за рубежа, а в первых рядах идут личности "с приличным криминальным прошлым".
Комментируя действия силовиков, Лукашенко заявил, что не может предъявлять претензии "к кому бы то ни было", потому что так развивается ситуация.
"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", — добавил он.

Протесты после выборов

В республике 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 15:38Протесты в Белоруссии
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Уже шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за все время задержали около семи тысяч человек.
Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.
Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Вчера, 17:51Протесты в Белоруссии
Внутренние войска оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске
61158101945270
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно. Народ должен знать свое место. Дана команда сидеть.
14 августа, 19:10
Pawel Zverev
70150510142
Беларусы не понимают, что если, не дай Бог, в Беларуси придет к власти марионетка запада как Тихановская, то их ожидает приватизация , безработица, нищета, высокие тарифы ЖКХ и платная медицина.
14 августа, 19:28
АПАлександр Перов
66102116
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