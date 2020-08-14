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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575803177.html
К митингующим в Гродно вышел мэр
Мэр Гродно Мечислав Гой вышел к митингующим белорусам и призвал их к миру, свою позицию относительно легитимности президентских выборов он не озвучил, передает... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

К митингующим в Гродно вышел мэр

19:04 14.08.2020
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© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Мэр Гродно Мечислав Гой вышел к митингующим белорусам и призвал их к миру, свою позицию относительно легитимности президентских выборов он не озвучил, передает Sputnik Беларусь.
"В Гродно горожане собрались на площади Ленина около исполкома. К митингующим вышел мэр. В первую очередь у него спросили про легитимность выборов. Но представитель власти предпочел уйти от ответа, призвав к миру", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
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