К митингующим в Гродно вышел мэр

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Мэр Гродно Мечислав Гой вышел к митингующим белорусам и призвал их к миру, свою позицию относительно легитимности президентских выборов он не озвучил, передает Sputnik Беларусь.
"В Гродно горожане собрались на площади Ленина около исполкома. К митингующим вышел мэр. В первую очередь у него спросили про легитимность выборов. Но представитель власти предпочел уйти от ответа, призвав к миру", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>