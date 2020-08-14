https://ria.ru/20200814/1575803073.html
Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом
Заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:04
2020-08-14T20:15
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Фёдор Сергеев
Горбатый раньше всё время говорил "они". Этот тоже взял на вооружение.
18
Андрей Дашков
Надо уточнять из-за какого именно рубежа. Он все с Россией воюет бедненький..
18
10
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575802340_0:131:3272:1972_1400x0_80_0_0_67e883c90de7f2bc0868f912fc84deae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости.
Заводилами уличных протестов в Минске
являются люди из-за рубежа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
, слова которого приводит агентство Белта.
"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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