Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом

"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.