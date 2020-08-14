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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575803026.html
Президент Литвы заявил, что Тихановская поддержала его план по Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что говорил по телефону с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и признателен ей за поддержку своего... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
гитанас науседа
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200814/1575767250.html
Ну, началось. Дама вышла на европейскую панель :)
30
Вот и взяли девку в оборот.
10
4
белоруссия
литва
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
светлана тихановская, гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Президент Литвы заявил, что Тихановская поддержала его план по Белоруссии

19:02 14.08.2020
862
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что говорил по телефону с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и признателен ей за поддержку своего плана для Белоруссии.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в четверг предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.

"Провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Признателен ей за приверженность работе по реализации предложенного мною плана для Белоруссии, созыву координационного совета. Я призываю власти Белоруссии деэскалировать ситуацию, освободить задержанных, начать диалог, провести честные выборы!" - написал Науседа в Twitter.

Ранее Тихановская заявила, что инициирует создание в республике координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
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Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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623001868
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГитанас НауседаАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Ну, началось. Дама вышла на европейскую панель :)
14 августа, 19:13
aalnoor1953
2620002
Вот и взяли девку в оборот.
14 августа, 19:14
Виктор Каин
730000
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