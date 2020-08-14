Президент Литвы заявил, что Тихановская поддержала его план по Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в четверг предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.

"Провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Признателен ей за приверженность работе по реализации предложенного мною плана для Белоруссии, созыву координационного совета. Я призываю власти Белоруссии деэскалировать ситуацию, освободить задержанных, начать диалог, провести честные выборы!" - написал Науседа в Twitter.

Ранее Тихановская заявила, что инициирует создание в республике координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.