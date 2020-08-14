В Подмосковье разработают программу для безопасности детей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах региона разработать программу, которая обеспечит безопасность детей. Об этом сообщил телеканал "360".

Сегодня Воробьев встретился с детьми из реабилитационного центра "Созвездие". Вместе с ним приехали глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"В Подмосковье много лагерей. Но наш открыт для детей с ограниченными возможностями здоровья. И помимо досуговой программы мы даем большой объем реабилитационных услуг. Это массаж, лечебная физкультура, витаминная терапия", – перечислил директор "Созвездия" Сергей Сюрин.

Главный вопрос, на котором был сделан акцент во время сегодняшней встречи, – безопасность детей.

"Первое и самое главное, что послужило причиной того, что мы сегодня в Московской области обсуждаем комплексный подход к безопасности детей, — инициатива региона", – пояснила Кузнецова, отметив, что здесь сложилось фундаментальное понимание проблемы.

В частности, речь идет о том, чтобы проверять на безопасность площадки, места отдыха и прочие объекты. При этом детей и родителей будут просвещать на всех уровнях.

"Мы разбирали случаи, где потенциальные риски существуют при нахождении ребенка на улице, дома, в школе. И предложена идея – через месяц презентовать концепцию безопасности", – добавил Воробьев.

Леонид Рошаль стал одним из главных инициаторов проекта. По его словам, ни в одном регионе нет такой комплексной программы по концепциям безопасности детства.