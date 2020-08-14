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В Подмосковье разработают программу для безопасности детей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах региона разработать программу, которая обеспечит безопасность детей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:58
новости подмосковья
анна кузнецова
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
рошаль
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анна кузнецова, андрей воробьев, московская область (подмосковье), рошаль

В Подмосковье разработают программу для безопасности детей

18:58 14.08.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкЗанятие физкультурой для детей с ограниченными возможностями здоровья
Занятие физкультурой для детей с ограниченными возможностями здоровья
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах региона разработать программу, которая обеспечит безопасность детей. Об этом сообщил телеканал "360".
Сегодня Воробьев встретился с детьми из реабилитационного центра "Созвездие". Вместе с ним приехали глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"В Подмосковье много лагерей. Но наш открыт для детей с ограниченными возможностями здоровья. И помимо досуговой программы мы даем большой объем реабилитационных услуг. Это массаж, лечебная физкультура, витаминная терапия", – перечислил директор "Созвездия" Сергей Сюрин.
Главный вопрос, на котором был сделан акцент во время сегодняшней встречи, – безопасность детей.
"Первое и самое главное, что послужило причиной того, что мы сегодня в Московской области обсуждаем комплексный подход к безопасности детей, — инициатива региона", – пояснила Кузнецова, отметив, что здесь сложилось фундаментальное понимание проблемы.
В частности, речь идет о том, чтобы проверять на безопасность площадки, места отдыха и прочие объекты. При этом детей и родителей будут просвещать на всех уровнях.
"Мы разбирали случаи, где потенциальные риски существуют при нахождении ребенка на улице, дома, в школе. И предложена идея – через месяц презентовать концепцию безопасности", – добавил Воробьев.
Леонид Рошаль стал одним из главных инициаторов проекта. По его словам, ни в одном регионе нет такой комплексной программы по концепциям безопасности детства.
"И мы приступим к созданию такой программы в Московской области", – заверил Рошаль.
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Новости ПодмосковьяАнна КузнецоваАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Рошаль
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