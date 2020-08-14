Силовики пообещали не трогать мирно протестующих в Минске

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Силовики пообещали не задерживать протестующих у Дома правительства в Минске, если они и дальше будут вести себя "мирно и культурно", передает корреспондент РИА Новости.
В оцеплении у Дома правительства стоят несколько десятков военнослужащих внутренних войск. Периодически к силовикам подходят пообщаться протестующие, задают разного рода вопросы. В частности, один из вопросов касался возможных задержаний по итогам несанкционированной акции.
"Если вы будете вести себя мирно и культурно, ничего не будет. Сколько нас, и сколько вас? Если и дальше будет так, как сейчас, никто вас не тронет", - сказал один из силовиков.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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