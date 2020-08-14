В Удмуртии улучшат жизнь жителей 80 сел

УФА, 14 авг - РИА Новости. Власти Удмуртии, реализуя госпрограмму комплексного развития сельских территорий, в 2020-2021 годах улучшат жизнь более 400 жителей 80 сел региона, сообщили в пресс-службе главы республики.
В сообщении говорится, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, отметил высокое внимание, которое в субъекте уделяется поддержке агропромышленного комплекса. Также республика активно участвует в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".
"В целом, в 2020 году в регионе реализуются мероприятия по 9 различным направлениям, затрагивающим улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры на селе, развитие сети автомобильных дорог, благоустройство территорий и многое другое. За период 2020-2021 годов в Удмуртии планируется преобразить порядка 80 населенных пунктов и улучшить условия жизни для более 400 тысяч жителей", - сообщает пресс-служба главы региона.
В сообщении говорится , что руководитель республики Александр Бречалов отметил, что главное преимущество новой госпрограммы - это возможность развивать сельские территории комплексно.
"Речь идет о развитии социальной сферы и строительстве инфраструктурных объектов там, где есть крепкий бизнес, сельхозпроизводство, рабочие места, молодежь, есть перспектива развития экономики. Первый год реализации мероприятий показал - это реально достижимые цели. Задача на ближайшие годы - усилить участие Удмуртии в программе, и мы четко понимаем, где и что нужно делать в плане газификации, ремонта дорог, строительства объектов соцкультбыта и улучшения инфраструктуры, в том числе с учетом перспективных экономических точек роста", - заявил на встрече глава Удмуртии.