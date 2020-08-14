В Удмуртии улучшат жизнь жителей 80 сел

"В целом, в 2020 году в регионе реализуются мероприятия по 9 различным направлениям, затрагивающим улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры на селе, развитие сети автомобильных дорог, благоустройство территорий и многое другое. За период 2020-2021 годов в Удмуртии планируется преобразить порядка 80 населенных пунктов и улучшить условия жизни для более 400 тысяч жителей", - сообщает пресс-служба главы региона.

"Речь идет о развитии социальной сферы и строительстве инфраструктурных объектов там, где есть крепкий бизнес, сельхозпроизводство, рабочие места, молодежь, есть перспектива развития экономики. Первый год реализации мероприятий показал - это реально достижимые цели. Задача на ближайшие годы - усилить участие Удмуртии в программе, и мы четко понимаем, где и что нужно делать в плане газификации, ремонта дорог, строительства объектов соцкультбыта и улучшения инфраструктуры, в том числе с учетом перспективных экономических точек роста", - заявил на встрече глава Удмуртии.