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Эксперт: стратегия развития Арктической зоны Якутии — выверенный документ
Стратегию развития Арктической зоны Якутии отличает целостный, выверенный и долгосрочный подход к развитию территории, считает руководитель Центра регионального РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:46
республика саха (якутия)
айсен николаев
экономика
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айсен николаев, экономика

Эксперт: стратегия развития Арктической зоны Якутии — выверенный документ

18:46 14.08.2020
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© РИА Новости / Николай ЗайцевАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика
© РИА Новости / Николай Зайцев
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Стратегию развития Арктической зоны Якутии отличает целостный, выверенный и долгосрочный подход к развитию территории, считает руководитель Центра регионального консалтинга, профессор Александр Пилясов.
Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу утвердил Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны республики на период до 2035 года. Документ призван повысить качество жизни якутян, которые живут в арктических районах. Церемония его подписания прошла в селе Оленек Оленекского района, который входит в число 13 арктических муниципальных районов Якутии, занимающих более половины ее территории.
"У меня позитивная оценка документа. Он очень точно выверен. В Стратегии много разумных проектов, с которыми я ознакомился, когда спрашивали мое экспертное мнение по этим вопросам. У нас Арктики много и арктических регионов много, но такого целостного и долгосрочного, хозяйского подхода к развитию своей земли я мало где встречал", - сказал РИА Новости Пилясов.
Эксперт отметил, что в документе уделяется большое внимание инфраструктурной проблеме, поскольку Якутия, как ни один арктический регион России, по его мнению, страдает от необустроенности этой сферы.
"Поэтому акцент на то, чтобы была инфраструктура в результате государственно-частного партнерства, или федеральных бюджетных ресурсов, регионального бюджета, корпоративных усилий, чтобы были обустроены и зимники, и речные пути, построены новые дороги, очень важен", - подчеркнул он.
Олени. Якутский поселок Оймякон
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Глава Центра регионального консалтинга добавил, что еще одним важным моментом в Стратегии стал проект строительства Жатайской судоверфи.
"Важно, чтобы у Якутии была возможность строить свои суда и эксплуатировать их на реке Лена, потому что нет модернизации флота. Суда если выбывают, то новых нет. Это приводит к тому, что река не может использоваться полноценно. Поэтому в Якутии очень умно ставили вопрос перед федеральным центром о необходимости поддержки Жатайской судоверфи", - сказал он.
Еще один важный момент, который нашел отражение в документе - обустройство портов. "Этот вопрос как раз проходил обсуждение при создании проекта Стратегии, поскольку есть и Зеленый мыс, и Тикси, и они могут претендовать на то, чтобы им уделялось большое внимание и ресурсы на развитие. Появилась идея о том, чтобы Тикси стал также научно-исследовательской территорией, потому там проводятся международные экспедиции в дельте Лены уже многие годы", - сказал эксперт.
По словам Пилясова, улучшение транспортной инфраструктуры позволило бы решать и проблемы северного завоза, что также отражено в Стратегии.
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"Примерно треть общего федерального финансирования на завоз получает Якутия ввиду транспортной необустроенности. То есть треть средств идет на завоз в Якутию, на эти огромные пространства, где грузы идут до точки назначения до 400 дней. Сначала идет морской, речной, зимниковый транспорт, потом пункты перевалки, и все это может растягиваться больше чем на год", - пояснил он.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЭкономика
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