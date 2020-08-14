Эксперт: стратегия развития Арктической зоны Якутии — выверенный документ

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Стратегию развития Арктической зоны Якутии отличает целостный, выверенный и долгосрочный подход к развитию территории, считает руководитель Центра регионального консалтинга, профессор Александр Пилясов.

Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу утвердил Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны республики на период до 2035 года. Документ призван повысить качество жизни якутян, которые живут в арктических районах. Церемония его подписания прошла в селе Оленек Оленекского района, который входит в число 13 арктических муниципальных районов Якутии, занимающих более половины ее территории.

"У меня позитивная оценка документа. Он очень точно выверен. В Стратегии много разумных проектов, с которыми я ознакомился, когда спрашивали мое экспертное мнение по этим вопросам. У нас Арктики много и арктических регионов много, но такого целостного и долгосрочного, хозяйского подхода к развитию своей земли я мало где встречал", - сказал РИА Новости Пилясов.

Эксперт отметил, что в документе уделяется большое внимание инфраструктурной проблеме, поскольку Якутия, как ни один арктический регион России, по его мнению, страдает от необустроенности этой сферы.

"Поэтому акцент на то, чтобы была инфраструктура в результате государственно-частного партнерства, или федеральных бюджетных ресурсов, регионального бюджета, корпоративных усилий, чтобы были обустроены и зимники, и речные пути, построены новые дороги, очень важен", - подчеркнул он.

Глава Центра регионального консалтинга добавил, что еще одним важным моментом в Стратегии стал проект строительства Жатайской судоверфи.

"Важно, чтобы у Якутии была возможность строить свои суда и эксплуатировать их на реке Лена, потому что нет модернизации флота. Суда если выбывают, то новых нет. Это приводит к тому, что река не может использоваться полноценно. Поэтому в Якутии очень умно ставили вопрос перед федеральным центром о необходимости поддержки Жатайской судоверфи", - сказал он.

Еще один важный момент, который нашел отражение в документе - обустройство портов. "Этот вопрос как раз проходил обсуждение при создании проекта Стратегии, поскольку есть и Зеленый мыс, и Тикси, и они могут претендовать на то, чтобы им уделялось большое внимание и ресурсы на развитие. Появилась идея о том, чтобы Тикси стал также научно-исследовательской территорией, потому там проводятся международные экспедиции в дельте Лены уже многие годы", - сказал эксперт.

По словам Пилясова, улучшение транспортной инфраструктуры позволило бы решать и проблемы северного завоза, что также отражено в Стратегии.