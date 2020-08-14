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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575802190.html
В Минске военные просят протестующих не приближаться к ним
Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, сами митингующие РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:01
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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38
Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, // Ну хоть сообразили, что могут от этих обнимашек повредить свое здоровье или лишиться оружия.
29
4
минск
белоруссия
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске военные просят протестующих не приближаться к ним

18:46 14.08.2020 (обновлено: 19:01 14.08.2020)
10199
© REUTERS / Vasily FedosenkoСитуация у Дома правительства в Минске
Ситуация у Дома правительства в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, сами митингующие признают необходимость воздерживаться от провокаций, сообщает корреспондент РИА Новости.
Силовики стоят вдоль всего периметра Дома правительства. Они просят собравшихся не окружать их. Граждане периодически пытаются подойти к ним просто поговорить. Митингующие также просят друг друга не провоцировать силовиков на жёсткие действия. После информации о том, что к Дому правительства прибыла спецтехника, многие участники акции сели на землю, чтобы показать свои мирные намерения.
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Ранее военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске.
Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, многие из которых являются сотрудниками Минского тракторного завода (МТЗ), прибыли к Дому правительства около 17.30 (совпадает с мск). Они расположились на прилегающей к зданию площади. Через несколько минут после этого у Дома правительства высадились более десятка военнослужащих внутренних войск. Они рассредоточились вдоль здания.
Люди из толпы начали подходить к силовикам, обниматься. Силовики на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали. Некоторые время спустя силовики их оттеснили с площади.
Протестующие скандируют "Света (Тихановская - ред.) - наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Выходные. Погода хорошая. Туго Батьке придётся 😉
14 августа, 18:51
Влад Тёплыйстан
16412015
Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, // Ну хоть сообразили, что могут от этих обнимашек повредить свое здоровье или лишиться оружия.
14 августа, 19:04
ДКДмитрий Крылов
16300010
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