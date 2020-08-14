https://ria.ru/20200814/1575802190.html
В Минске военные просят протестующих не приближаться к ним
Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, сами митингующие РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:46
2020-08-14T19:01
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200814/1575794376.html
Влад Тёплыйстан
Выходные. Погода хорошая. Туго Батьке придётся 😉
38
Дмитрий Крылов
Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, // Ну хоть сообразили, что могут от этих обнимашек повредить свое здоровье или лишиться оружия.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, сами митингующие признают необходимость воздерживаться от провокаций, сообщает корреспондент РИА Новости.
Силовики стоят вдоль всего периметра Дома правительства. Они просят собравшихся не окружать их. Граждане периодически пытаются подойти к ним просто поговорить. Митингующие также просят друг друга не провоцировать силовиков на жёсткие действия. После информации о том, что к Дому правительства прибыла спецтехника, многие участники акции сели на землю, чтобы показать свои мирные намерения.
Ранее военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске
.
Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, многие из которых являются сотрудниками Минского тракторного завода (МТЗ), прибыли к Дому правительства около 17.30 (совпадает с мск). Они расположились на прилегающей к зданию площади. Через несколько минут после этого у Дома правительства высадились более десятка военнослужащих внутренних войск. Они рассредоточились вдоль здания.
Люди из толпы начали подходить к силовикам, обниматься. Силовики на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали. Некоторые время спустя силовики их оттеснили с площади.
Протестующие скандируют "Света (Тихановская - ред.) - наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".
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