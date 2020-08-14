В Минске военные просят протестующих не приближаться к ним

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства в Минске, просят собравшихся на акцию протеста граждан не подходить к ним близко, сами митингующие признают необходимость воздерживаться от провокаций, сообщает корреспондент РИА Новости.

Силовики стоят вдоль всего периметра Дома правительства. Они просят собравшихся не окружать их. Граждане периодически пытаются подойти к ним просто поговорить. Митингующие также просят друг друга не провоцировать силовиков на жёсткие действия. После информации о том, что к Дому правительства прибыла спецтехника, многие участники акции сели на землю, чтобы показать свои мирные намерения.

Ранее военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске

Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, многие из которых являются сотрудниками Минского тракторного завода (МТЗ), прибыли к Дому правительства около 17.30 (совпадает с мск). Они расположились на прилегающей к зданию площади. Через несколько минут после этого у Дома правительства высадились более десятка военнослужащих внутренних войск. Они рассредоточились вдоль здания.

Люди из толпы начали подходить к силовикам, обниматься. Силовики на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали. Некоторые время спустя силовики их оттеснили с площади.

Протестующие скандируют "Света (Тихановская - ред.) - наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".