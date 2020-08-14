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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575801929.html
В Минске протестующие у Дома правительства требуют перевыборов
Протестующие у Дома правительства в Минске требуют перевыборов, в противном случае они обещают продолжить забастовки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
в мире
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, в мире, минск, белоруссия

В Минске протестующие у Дома правительства требуют перевыборов

18:39 14.08.2020 (обновлено: 19:00 14.08.2020)
975
© РИА НовостиСитуация у Дома правительства в Минске
Ситуация у Дома правительства в Минске
© РИА Новости
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестующие у Дома правительства в Минске требуют перевыборов, в противном случае они обещают продолжить забастовки, передает корреспондент РИА Новости.
Перед Домом правительства собралось более 10 тысяч человек, они требуют перевыборов, а также остановить насилие. Протестующие скандируют, что в противном случае они будут продолжать забастовки.
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Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел кто-то из правительства, к настоящему моменту никто из представителей властей не выходил. Силовики протестующих не трогают. Женщины прикрепили к их защитным щитам букетики цветов.
Протестующие сели на тротуар перед силовиками, чтобы продемонстрировать мирный характер акции. Две девушки подошли к протестующим с просьбой "сесть и не кричать, чтобы не провоцировать, показать, что мирная акция, потому что к Дому правительства едут автозаки". Представитель силовиков на это призвал не верить тому, что пишут "всякие телеграм-каналы"
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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