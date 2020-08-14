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МИД Ирана назвал договор ОАЭ с Израилем предательством дела Палестины
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Наххаля обсудили договоренность ОАЭ с Израилем,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:38
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иран
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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оаэ, палестина, иран, израиль, в мире

МИД Ирана назвал договор ОАЭ с Израилем предательством дела Палестины

18:38 14.08.2020
1178
© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
ТЕГЕРАН, 14 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Наххаля обсудили договоренность ОАЭ с Израилем, Зариф назвал ее предательством.

"Уверены в том, что этот предательский шаг не повлияет на сопротивление народа Палестины и движение сопротивления, но приведет к тому, что отвращение жителей региона и Палестины к подобной политике, направленной против чаяний Палестины, только лишь возрастет", - сказал Зариф в ходе телефонного разговора, следует из опубликованного иранским МИД релиза.

Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
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ОАЭПалестинаИранИзраильВ мире
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14 августа, 20:35
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