МИД Ирана назвал договор ОАЭ с Израилем предательством дела Палестины

"Уверены в том, что этот предательский шаг не повлияет на сопротивление народа Палестины и движение сопротивления, но приведет к тому, что отвращение жителей региона и Палестины к подобной политике, направленной против чаяний Палестины, только лишь возрастет", - сказал Зариф в ходе телефонного разговора, следует из опубликованного иранским МИД релиза.