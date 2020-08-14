Патриарший экзарх Белоруссии распорядился молиться во всех храмах о мире

Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Во всех храмах Белорусской православной церкви будут молиться о даровании мира, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусской православной церкви.

"По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего Экзарха всея Беларуси, во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви будут возноситься молитвы о даровании мира нашей земле", - сказано в сообщении на сайте БПЦ.

Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел в среду на пресс-конференции призвал сограждан "к миру, возможному диалогу и согласию".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.