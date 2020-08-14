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Религия и мировоззрение
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Патриарший экзарх Белоруссии распорядился молиться во всех храмах о мире
Во всех храмах Белорусской православной церкви будут молиться о даровании мира, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусской православной церкви. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:38
религия и мировоззрение
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353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, в мире

Патриарший экзарх Белоруссии распорядился молиться во всех храмах о мире

18:38 14.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Во всех храмах Белорусской православной церкви будут молиться о даровании мира, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусской православной церкви.
"По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего Экзарха всея Беларуси, во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви будут возноситься молитвы о даровании мира нашей земле", - сказано в сообщении на сайте БПЦ.
Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел в среду на пресс-конференции призвал сограждан "к миру, возможному диалогу и согласию".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
13 августа, 16:05Религия и мировоззрение
В Белорусской церкви призвали людей не поддаваться на провокации
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоВ мире
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