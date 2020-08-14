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Больше всех в Кремле в 2019 году заработал Гарри Минх
Больше всех в администрации президента в 2019 году заработал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, который задекларировал 143,694 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T23:35
россия
гарри минх
госдума рф
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, гарри минх, госдума рф, экономика

Больше всех в Кремле в 2019 году заработал Гарри Минх

18:38 14.08.2020 (обновлено: 23:35 14.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Государственной Думе РФ Гарри Минх
Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе РФ Гарри Минх
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Больше всех в администрации президента в 2019 году заработал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, который задекларировал 143,694 миллиона рублей, доход его супруги составил 122,96 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте Кремля.
В собственности полпреда один земельный участок, три квартиры (две из которых в совместной собственности с супругой и в собственности половина еще одной квартиры), жилой и гостевой дома в совместной собственности с женой. Есть у полпреда автомобиль Mercedes-Benz S350, машина Ford C-MAX (совместная собственность с женой).
На втором месте по доходам начальник управления президента Максим Травников с доходом 41,4 миллиона рублей, а на третьем - помощник президента Владимир Мединский с доходом 38,8 миллиона рублей.
В 2018 году первое место занял полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом более 657 миллионов рублей.
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РоссияГарри МинхГосдума РФЭкономика
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