Больше всех в Кремле в 2019 году заработал Гарри Минх

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Больше всех в администрации президента в 2019 году заработал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, который задекларировал 143,694 миллиона рублей, доход его супруги составил 122,96 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте Кремля.
В собственности полпреда один земельный участок, три квартиры (две из которых в совместной собственности с супругой и в собственности половина еще одной квартиры), жилой и гостевой дома в совместной собственности с женой. Есть у полпреда автомобиль Mercedes-Benz S350, машина Ford C-MAX (совместная собственность с женой).
На втором месте по доходам начальник управления президента Максим Травников с доходом 41,4 миллиона рублей, а на третьем - помощник президента Владимир Мединский с доходом 38,8 миллиона рублей.
В 2018 году первое место занял полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом более 657 миллионов рублей.
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