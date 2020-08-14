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Умерла певица Валентина Легкоступова
Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:36
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
общество
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https://ria.ru/20200814/1575742106.html
Земля ей пухом...
185
Светлая память. Очень люблю две её Юрмальские песни (Берег счастья и Я всё равно надеюсь), цифровал в своё время и отправлял её фан-клубу (их не было в сети). Смотрел её когда то у Глазунова, не скажешь, что человек страдал от какой-то зависимости, веселая была как на фотках. Очень жалко, на концерт так и не попал. Земля пухом.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:395:2048:1547_1400x0_80_0_0_71ac629e7fa4334dcc2b3ec00884b5da.jpg
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, общество

Умерла певица Валентина Легкоступова

18:33 14.08.2020 (обновлено: 21:36 14.08.2020)
526514
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram.
"Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", — написала она.
Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Она дебютировала в 1985 году, а в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность артистке принесла песня "Ягода-малина", впервые прозвучавшая в программе "Голубой огонек" 1 января 1987-го.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Вчера, 18:37
Биография Валентины Легкоступовой
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваОбщество
Популярные комментарии
Земля ей пухом...
14 августа, 18:38
LAPIN KULTA
147003701
Светлая память. Очень люблю две её Юрмальские песни (Берег счастья и Я всё равно надеюсь), цифровал в своё время и отправлял её фан-клубу (их не было в сети). Смотрел её когда то у Глазунова, не скажешь, что человек страдал от какой-то зависимости, веселая была как на фотках. Очень жалко, на концерт так и не попал. Земля пухом.
14 августа, 19:03
Eugene Takleberry
116102003
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