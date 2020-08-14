https://ria.ru/20200814/1575801572.html
Умерла певица Валентина Легкоступова
Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:33
2020-08-14T21:36
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
общество
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https://ria.ru/20200814/1575742106.html
LAPIN KULTA
Земля ей пухом...
185
Eugene Takleberry
Светлая память. Очень люблю две её Юрмальские песни (Берег счастья и Я всё равно надеюсь), цифровал в своё время и отправлял её фан-клубу (их не было в сети). Смотрел её когда то у Глазунова, не скажешь, что человек страдал от какой-то зависимости, веселая была как на фотках. Очень жалко, на концерт так и не попал. Земля пухом.
140
20
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:395:2048:1547_1400x0_80_0_0_71ac629e7fa4334dcc2b3ec00884b5da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, общество