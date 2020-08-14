https://ria.ru/20200814/1575801455.html
Лавров увеличил доход в 2019 году примерно на миллион рублей
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2019 года задекларировал доход в 8 489 293 рубля и 77 копеек, следует из сведений о доходах и имуществе членов... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:35
2020-08-14T18:39
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
правительство рф
общество
экономика
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https://ria.ru/20200814/1575800531.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), правительство рф, общество, экономика