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Лавров увеличил доход в 2019 году примерно на миллион рублей
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2019 года задекларировал доход в 8 489 293 рубля и 77 копеек, следует из сведений о доходах и имуществе членов... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:39
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
правительство рф
общество
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), правительство рф, общество, экономика

Лавров увеличил доход в 2019 году примерно на миллион рублей

18:35 14.08.2020 (обновлено: 18:39 14.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2019 года задекларировал доход в 8 489 293 рубля и 77 копеек, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.
Супруга министра за то же время заработала 353 233 рубля, также она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.
В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.
Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации. Доход Лаврова при этом вырос по сравнению с 2018 годом примерно на 1, 149 миллиона рублей.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Правительство РФОбществоЭкономика
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