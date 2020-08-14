Володин отчитался о доходах за 2019 год

Кроме того, председатель палаты в своей декларации указал, что в его индивидуальном пользовании имеется земельный участок, жилой и два гостевых дома, один из них - с тремя машино-местами, квартира, машино-место, по две нежилые и хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение. Также Володин арендует один земельный участок.

Кашеварова также уточняла, что в 1999 году Володин принимал участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, после чего вышел из состава акционеров, продав акции. Она отметила, что сегодня большую часть дохода спикера Госдумы составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.