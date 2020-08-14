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Володин отчитался о доходах за 2019 год
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2019 год указал доход в 100,2 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:34
анастасия кашеварова
госдума рф
вячеслав володин
общество
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РИА Новости
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анастасия кашеварова, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин отчитался о доходах за 2019 год

18:28 14.08.2020 (обновлено: 19:34 14.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2019 год указал доход в 100,2 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Кроме того, председатель палаты в своей декларации указал, что в его индивидуальном пользовании имеется земельный участок, жилой и два гостевых дома, один из них - с тремя машино-местами, квартира, машино-место, по две нежилые и хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение. Также Володин арендует один земельный участок.
В 2018 году спикер палаты указал доход в размере 71,7 миллиона рублей, больше половины этой суммы, почти 39 миллионов, он направил на благотворительность. По словам его советника Анастасии Кашеваровой, в 2019 году Володин пожертвовал на различные цели более 45 миллионов рублей.
Кашеварова также уточняла, что в 1999 году Володин принимал участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, после чего вышел из состава акционеров, продав акции. Она отметила, что сегодня большую часть дохода спикера Госдумы составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.
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