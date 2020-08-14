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https://ria.ru/20200814/1575801067.html
Пригожин рассказал, на что тратит два миллиона рублей в месяц
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:29
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, иосиф пригожин

Пригожин рассказал, на что тратит два миллиона рублей в месяц

18:28 14.08.2020 (обновлено: 18:29 14.08.2020)
18462
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей.
По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
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"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
"Я работодатель, я не наемный работник", — сказал он телеканалу "Москва 24".
Пригожин заметил, что в недавнем интервью касательно своих трат он говорил, что "каждый месяц платит зарплату" другим людям. Однако журналисты все "перевернули", пожаловался он.
Продюсер добавил, что смог бы прожить совсем без денег.
"Учитывая свою известность и отношение людей ко мне: мне везде накроют, в каждом доме", — пояснил он.
На прошлой неделе Пригожин прокомментировал высказывания ряда звезд шоу-бизнеса, заявивших, что они без проблем могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По мнению продюсера, подобные слова – это "лукавство и легенды". Как считает Пригожин, такой суммы не может хватить на такой срок. Он добавил, что ему нужно не менее полутора-двух миллионов рублей.
Иван Охлобыстин
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9881770
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КультураШоу-бизнесИосиф Пригожин
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