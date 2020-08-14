https://ria.ru/20200814/1575801067.html
Пригожин рассказал, на что тратит два миллиона рублей в месяц
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:28
2020-08-14T18:29
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иосиф пригожин
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости
. Продюсер Иосиф Пригожин
объяснил, почему в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей.
По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.
"Я работодатель, я не наемный работник", — сказал он телеканалу "Москва 24"
.
Пригожин заметил, что в недавнем интервью касательно своих трат он говорил, что "каждый месяц платит зарплату" другим людям. Однако журналисты все "перевернули", пожаловался он.
Продюсер добавил, что смог бы прожить совсем без денег.
"Учитывая свою известность и отношение людей ко мне: мне везде накроют, в каждом доме", — пояснил он.
На прошлой неделе Пригожин прокомментировал высказывания ряда звезд шоу-бизнеса, заявивших, что они без проблем могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По мнению продюсера, подобные слова – это "лукавство и легенды". Как считает Пригожин, такой суммы не может хватить на такой срок. Он добавил, что ему нужно не менее полутора-двух миллионов рублей.