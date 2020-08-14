Пригожин рассказал, на что тратит два миллиона рублей в месяц

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Продюсер . Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей.

По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.

Пригожин заметил, что в недавнем интервью касательно своих трат он говорил, что "каждый месяц платит зарплату" другим людям. Однако журналисты все "перевернули", пожаловался он.

Продюсер добавил, что смог бы прожить совсем без денег.

"Учитывая свою известность и отношение людей ко мне: мне везде накроют, в каждом доме", — пояснил он.