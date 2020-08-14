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Набиуллина отчиталась о доходах за 2019 год
Задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 миллиона рублей с 34,7 миллиона годом ранее, следует из... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:18
эльвира набиуллина
ярослав кузьминов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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эльвира набиуллина, ярослав кузьминов, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина отчиталась о доходах за 2019 год

18:18 14.08.2020
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 миллиона рублей с 34,7 миллиона годом ранее, следует из опубликованной декларации на сайте ЦБ.
Также в собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 квадратного метра и отдельная квартира площадью 112,2 квадратного метра.
Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, за отчетный период задекларировал 47,5 миллиона рублей дохода против 53,6 миллиона в предшествовавшем году. Помимо этого, он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров, дачей (326,1 квадратного метра) и долей в квартире площадью 70,6 квадратного метра. Собственного автомобиля у него нет.
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Эльвира НабиуллинаЯрослав КузьминовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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