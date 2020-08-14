Ярославский губернатор планирует создать детскую команду по следж-хоккею

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что в регионе рассмотрят возможность создания детской команды по следж-хоккею, это поможет социальной и физической реабилитации ребят с инвалидностью, сообщило правительство региона.

В пятницу по инициативе Дмитрия Миронова в Ярославле состоялась тренировочная игра по следж-хоккею. Участие в ней приняли ярославская команда из десяти ребят и "Полярные волчата" из Москвы . Мероприятие прошло на льду госучилища олимпийского резерва по хоккею.

По словам губернатора, хоккей в Ярославской области - один из самых популярных и любимых видов спорта. Многие мальчишки мечтают стать профессиональными игроками. Для них в регионе работают спортивные школы, в детско-юношеских хоккейных командах занимаются более двух тысяч ребят.

"Мы хотим дать возможность попробовать себя в этом спорте и детям с ограниченными возможностями здоровья. Следж-хоккей поможет социальной и физической реабилитации ребят с инвалидностью. Поэтому в перспективе обсудим возможность создания детской команды по этому виду спорта. Пусть ребята чувствуют, что нет никаких границ, они могут развиваться, участвовать в соревнованиях и побеждать", - заявил Дмитрий Миронов.

Руководитель "Полярных волчат" Алексей Гниленков и кандидат в мастера спорта, игрок сборной России по следж-хоккею в 2009-2013 годах Александр Любимов провели для ребят мастер-класс. Накануне тренировки членов ярославской команды обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии. Они изучили функциональное состояние организма подростков в покое и при физической нагрузке, чтобы дать рекомендации, отмечает правительство региона.

"Мне кажется, что сегодня состоялся прекрасный праздник, потому что по инициативе губернатора Дмитрия Миронова все взрослые - депутаты, медики - взялись за руки, чтобы наши дети не пропали поодиночке. Спорт - это прекрасное дополнительное средство реабилитации, он дает возможность почувствовать себя полноценным человеком", - подчеркнула директор центра, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева.