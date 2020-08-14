В Германии призвали проверить результаты выборов в Белоруссии

БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Результаты выборов в Белоруссии должны быть проверены, санкции должны быть применены к лицам, участвовавшим в насилии против мирных демонстрантов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы, как ЕС, хотим сегодня ощутимо усилить давление на Белоруссию. Результаты выборов должны быть проверены, и лица, которые доказанно участвовали в насилии против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям", - заявил министр в соцсети Twitter.
В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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