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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575799905.html
В Германии призвали проверить результаты выборов в Белоруссии
Результаты выборов в Белоруссии должны быть проверены, санкции должны быть применены к лицам, участвовавшим в насилии против мирных демонстрантов, заявил глава... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:30
протесты в белоруссии
мид германии
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
мид германии, белоруссия, в мире

В Германии призвали проверить результаты выборов в Белоруссии

18:14 14.08.2020 (обновлено: 18:30 14.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Результаты выборов в Белоруссии должны быть проверены, санкции должны быть применены к лицам, участвовавшим в насилии против мирных демонстрантов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы, как ЕС, хотим сегодня ощутимо усилить давление на Белоруссию. Результаты выборов должны быть проверены, и лица, которые доказанно участвовали в насилии против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям", - заявил министр в соцсети Twitter.
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В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
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Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
34910953
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Протесты в БелоруссииМИД ГерманииБелоруссияВ мире
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