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Самыми богатыми в соцблоке правительства стали Голикова и Котяков
Самой богатой в социальном блоке правительства стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова: ее доход за 2019 год составил 14,86 миллиона рублей, глава Минтруда Антон РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:11
валерий фальков
антон котяков
сергей кравцов
михаил мурашко
татьяна голикова
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министерство финансов рф (минфин россии)
тюменский государственный университет
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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7 495 645-6601 
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60
валерий фальков, антон котяков, сергей кравцов, михаил мурашко, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), тюменский государственный университет, общество

Самыми богатыми в соцблоке правительства стали Голикова и Котяков

18:11 14.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самой богатой в социальном блоке правительства стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова: ее доход за 2019 год составил 14,86 миллиона рублей, глава Минтруда Антон Котяков в прошлом году также заработал более 14 миллионов, наименьший доход задекларировал министр просвещения Сергей Кравцов, следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах.
В 2020 году социальный блок правительства был обновлен практически полностью. Свой пост сохранила только курирующая его вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным декларации, в 2019 году Голикова заработала 14,86 миллиона рублей, годом ранее ее доход составил 14,2 миллиона рублей. В индивидуальной собственности вице-премьера находятся квартира, земельный участок и машиноместо в России. Супруг вице-премьера в 2019 году заработал более 51,46 миллиона рублей. Он также является собственником земельного участка на 1,9 гектара, двух жилых домов, квартиры и газопровода в России.
Доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2019 году, когда он занимал пост замглавы Минфина, составили 14,74 миллиона рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 14,88 миллиона рублей. За год министр приобрел квартиру, как и годом ранее, задекларировал владение автомобильной стоянкой в долевой собственности. В пользовании Котякова также находятся две квартиры и дача.
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Супруга министра в 2019 году заработала 2,72 миллиона рублей. Ей принадлежат два земельных участка, квартира и гараж. Также она владеет автомобильной стоянкой в долевой собственности. У супруги Котякова три легковых автомобиля: Mercedes-Benz GL 400, Mercedes-Benz CLS 350 D и ВАЗ 2102. В ее пользовании находятся две квартиры и дача.
Доход главы Минобрнауки Валерия Фалькова в 2019 году на посту ректора Тюменского государственного университета составил 6,49 миллиона рублей, что примерно на 2 миллиона меньше, чем годом ранее (8,66 миллиона рублей в 2018 году).
Министр владеет тремя земельными участками, а в долевой собственности – квартирой, также в его пользовании есть жилой дом. Супруга министра задекларировала доход в 898 тысяч рублей, в долевой собственности она владеет жилым домом. В ее пользовании находятся три земельных участка и квартира.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, будучи в 2019 году главой Росздравнадзора, заработал 4,89 миллиона рублей, что примерно на 600 тысяч больше, чем годом ранее. В собственности у министра также остается квартира площадью 48 квадратных метров, в пользовании квартира площадью 70 квадратных метров, автомобиля у него нет.
У жены министра в пользовании две квартиры – 48 и 70 квадратных метров, а также земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В собственности есть автомобиль Toyota RAV4, за 2019 год она заработала почти 1,2 миллиона рублей, в 2018 году ее доход составлял 930 966 рублей.
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Доходы главы Минпросвещения Сергея Кравцова, возглавлявшего Рособрнадзор, в 2019 году сократились почти на миллион и составили 2,62 миллиона рублей (в 2018 - 3,36 миллиона рублей). У министра в индивидуальной собственности имеются два земельных участка, жилое строение и гараж.
В долевой собственности он владеет тремя жилыми помещениями. В пользовании министра есть дача. Супруга Кравцова задекларировала доход более 12 миллионов рублей. Она владеет тремя жилыми помещениями в долевой собственности.
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Валерий ФальковАнтон КотяковСергей КравцовМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство финансов РФ (Минфин России)Тюменский государственный университетОбщество
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