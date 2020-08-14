Самыми богатыми в соцблоке правительства стали Голикова и Котяков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самой богатой в социальном блоке правительства стала вице-премьер РФ Самой богатой в социальном блоке правительства стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова : ее доход за 2019 год составил 14,86 миллиона рублей, глава Минтруда Антон Котяков в прошлом году также заработал более 14 миллионов, наименьший доход задекларировал министр просвещения Сергей Кравцов , следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах.

В 2020 году социальный блок правительства был обновлен практически полностью. Свой пост сохранила только курирующая его вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным декларации, в 2019 году Голикова заработала 14,86 миллиона рублей, годом ранее ее доход составил 14,2 миллиона рублей. В индивидуальной собственности вице-премьера находятся квартира, земельный участок и машиноместо в России. Супруг вице-премьера в 2019 году заработал более 51,46 миллиона рублей. Он также является собственником земельного участка на 1,9 гектара, двух жилых домов, квартиры и газопровода в России.

Доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2019 году, когда он занимал пост замглавы Минфина , составили 14,74 миллиона рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 14,88 миллиона рублей. За год министр приобрел квартиру, как и годом ранее, задекларировал владение автомобильной стоянкой в долевой собственности. В пользовании Котякова также находятся две квартиры и дача.

Супруга министра в 2019 году заработала 2,72 миллиона рублей. Ей принадлежат два земельных участка, квартира и гараж. Также она владеет автомобильной стоянкой в долевой собственности. У супруги Котякова три легковых автомобиля: Mercedes-Benz GL 400, Mercedes-Benz CLS 350 D и ВАЗ 2102. В ее пользовании находятся две квартиры и дача.

Доход главы Минобрнауки Валерия Фалькова в 2019 году на посту ректора Тюменского государственного университета составил 6,49 миллиона рублей, что примерно на 2 миллиона меньше, чем годом ранее (8,66 миллиона рублей в 2018 году).

Министр владеет тремя земельными участками, а в долевой собственности – квартирой, также в его пользовании есть жилой дом. Супруга министра задекларировала доход в 898 тысяч рублей, в долевой собственности она владеет жилым домом. В ее пользовании находятся три земельных участка и квартира.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко , будучи в 2019 году главой Росздравнадзора , заработал 4,89 миллиона рублей, что примерно на 600 тысяч больше, чем годом ранее. В собственности у министра также остается квартира площадью 48 квадратных метров, в пользовании квартира площадью 70 квадратных метров, автомобиля у него нет.

У жены министра в пользовании две квартиры – 48 и 70 квадратных метров, а также земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В собственности есть автомобиль Toyota RAV4, за 2019 год она заработала почти 1,2 миллиона рублей, в 2018 году ее доход составлял 930 966 рублей.

Доходы главы Минпросвещения Сергея Кравцова, возглавлявшего Рособрнадзор , в 2019 году сократились почти на миллион и составили 2,62 миллиона рублей (в 2018 - 3,36 миллиона рублей). У министра в индивидуальной собственности имеются два земельных участка, жилое строение и гараж.