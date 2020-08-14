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Стало известно, сколько заработали Песков и Навка в 2019 году
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей, РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:14
россия
татьяна навка
дмитрий песков
москва
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна навка, дмитрий песков, москва

Стало известно, сколько заработали Песков и Навка в 2019 году

18:11 14.08.2020 (обновлено: 18:14 14.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.
Согласно опубликованной декларации, Песков в 2019 года заработал 14 632 639 рублей, его супруга - 235 922 318 рублей.
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В 2018 году Песков заработал 12,795 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона рублей. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России, плюс одно машиноместо. Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.
1710301462
Обсудить 1
РоссияТатьяна НавкаДмитрий ПесковМосква
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