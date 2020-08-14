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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575799435.html
Премьер Польши предложил открыть границу с Белоруссией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы для граждан Белоруссии и оказать помощь "подвергшимся репрессиям". РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:45
протесты в белоруссии
матеуш моравецкий
александр лукашенко
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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матеуш моравецкий, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Премьер Польши предложил открыть границу с Белоруссией

18:09 14.08.2020 (обновлено: 18:45 14.08.2020)
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы для граждан Белоруссии и оказать помощь "подвергшимся репрессиям".
В ходе выступления в сейме (нижней палате парламента) Моравецкий заявил, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности восточного соседа - Белоруссии.

"Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы... Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши", - заявил премьер, представляя так называемый "план солидарности".

"В рамках плана солидарности предлагаем... помощь для подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены", - добавил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
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Протесты в БелоруссииМатеуш МоравецкийАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
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