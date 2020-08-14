Премьер Польши предложил открыть границу с Белоруссией

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы для граждан Белоруссии и оказать помощь "подвергшимся репрессиям".
В ходе выступления в сейме (нижней палате парламента) Моравецкий заявил, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности восточного соседа - Белоруссии.
"Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы... Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши", - заявил премьер, представляя так называемый "план солидарности".
"В рамках плана солидарности предлагаем... помощь для подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены", - добавил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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