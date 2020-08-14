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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год
В 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:38
россия
владимир путин
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https://ria.ru/20200617/1573069933.html
https://realty.ria.ru/20200116/1563507522.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191225/1562852024.html
цирк, если коротко. кто-нибудь верит в эти цифры?
259
Брежнев зарабатывал в год 1.8 млн в современных (оклад 800 руб)
175
160
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575164237_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3c19cf0184a054d7a4279e00926311b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год

18:06 14.08.2020 (обновлено: 22:38 14.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Кремля.
При этом доход президента России за 2018-й составил 8,6 миллиона рублей. Согласно декларации, в собственности у Путина есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира (153,7 квадратного метра) и машино-место на 18 квадратных метров.
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Помимо этого, глава государства владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21, "Нивой" и прицепом "Скиф".
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заработал в 2019 году, до прихода в правительство, 18,2 миллиона рублей (в 2018-м — 18,9 миллиона). С 2010-го и вплоть до января 2020 года он возглавлял Федеральную налоговую службу. До этого Мишустин несколько лет занимался бизнесом, а при переходе на государственную службу передал активы супруге.
Зампредседателя Совета безопасности и бывший председатель кабмина Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, в 2018-м — 9,9 миллиона.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал свыше 14,6 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка — более 235,9 миллиона.
В 2018-м фигуристка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России и одно место для автомобиля. Помимо этого, олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году на нее была записана и квартира в США, однако сейчас эта недвижимость в собственности Навки не значится, как и автомобиль Lexus.
Также, согласно сайту Кремля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2019 заработала 16,7 миллиона рублей, спикер Госдумы Вячеслав Володин — 100,2 миллиона, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — почти 8,5 миллиона, руководитель Минобороны Сергей Шойгу — 12,6 миллиона, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев — 12,8 миллиона.
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24217715954541
Обсудить 160
РоссияВладимир Путин
Популярные комментарии
цирк, если коротко. кто-нибудь верит в эти цифры?
14 августа, 18:40
kkristallovich_r
1682321659
Брежнев зарабатывал в год 1.8 млн в современных (оклад 800 руб)
14 августа, 18:47
LAPIN KULTA
1251080428
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