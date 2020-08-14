Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В 2019 году В 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Кремля.

При этом доход президента России за 2018-й составил 8,6 миллиона рублей. Согласно декларации, в собственности у Путина есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира (153,7 квадратного метра) и машино-место на 18 квадратных метров.

Помимо этого, глава государства владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21, "Нивой" и прицепом "Скиф".

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заработал в 2019 году, до прихода в правительство, 18,2 миллиона рублей (в 2018-м — 18,9 миллиона). С 2010-го и вплоть до января 2020 года он возглавлял Федеральную налоговую службу. До этого Мишустин несколько лет занимался бизнесом, а при переходе на государственную службу передал активы супруге.

Зампредседателя Совета безопасности и бывший председатель кабмина Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, в 2018-м — 9,9 миллиона.

В 2018-м фигуристка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России и одно место для автомобиля. Помимо этого, олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году на нее была записана и квартира в США, однако сейчас эта недвижимость в собственности Навки не значится, как и автомобиль Lexus.