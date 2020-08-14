https://ria.ru/20200814/1575799118.html
Стали известны доходы Мишустина за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей, доход его супруги составил 54,8 миллиона рублей, следует из декларации,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:05
2020-08-14T18:06
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей, доход его супруги составил 54,8 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.
В декларации за 2018 год доход Мишустина на посту руководителя ФНС
составил 18,9 миллиона рублей.
В собственности у Мишустина по-прежнему находится квартира площадью 141,6 квадратных метров. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана также на супругу и сына Мишустина. Супруга главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.
В пресс-службе правительства пояснили, что сумма дохода Мишустина за 2019 год сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее.
Мишустин, ставший премьером в январе этого года, возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. В 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход в 2019 году составил 54,8 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках.