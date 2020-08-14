Стали известны доходы Мишустина за 2019 год

В собственности у Мишустина по-прежнему находится квартира площадью 141,6 квадратных метров. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана также на супругу и сына Мишустина. Супруга главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.

В пресс-службе правительства пояснили, что сумма дохода Мишустина за 2019 год сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее.

Мишустин, ставший премьером в январе этого года, возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. В 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход в 2019 году составил 54,8 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках.