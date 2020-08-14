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Опубликованы доходы Медведева за 2019 год
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, соответствующая декларация опубликована на сайте... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:48
россия
дмитрий медведев
общество
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дмитрий медведев, общество, экономика

Опубликованы доходы Медведева за 2019 год

18:04 14.08.2020 (обновлено: 18:48 14.08.2020)
1769
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.
В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства.
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год
Согласно декларации, зампредседателя Совбеза РФ в 2019 году заработал 11 051 195 рублей. В собственности Дмитрия Медведева задекларирована квартира в России площадью 367,8 квадратных метров, а в пользовании земельный участок площадью 4700 квадратных метров. Кроме того, он задекларировал автомобили ГАЗ 20, ГАЗ 21.
Супруга Дмитрия Медведева в 2019 году ничего не заработала; в ее собственности задекларированы два машино-места площадью 16,2 и 16,3 квадратных метрах соответственно; в пользовании супруги зампредседателя Совбеза РФ находится квартира в России площадью 367,8 квадратных метров. Кроме того, в собственности Светланы Медведевой автомобиль Volkswagen Golf.
Согласно декларации о доходах за 2018 год, опубликованной на сайте правительства, тогда Дмитрий Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.
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9320835
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