https://ria.ru/20200814/1575799091.html
Опубликованы доходы Медведева за 2019 год
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, соответствующая декларация опубликована на сайте... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:04
2020-08-14T18:48
россия
дмитрий медведев
общество
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, дмитрий медведев, общество, экономика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, соответствующая декларация
опубликована на сайте Кремля.
В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства.
Согласно декларации, зампредседателя Совбеза РФ в 2019 году заработал 11 051 195 рублей. В собственности Дмитрия Медведева задекларирована квартира в России площадью 367,8 квадратных метров, а в пользовании земельный участок площадью 4700 квадратных метров. Кроме того, он задекларировал автомобили ГАЗ 20, ГАЗ 21.
Супруга Дмитрия Медведева в 2019 году ничего не заработала; в ее собственности задекларированы два машино-места площадью 16,2 и 16,3 квадратных метрах соответственно; в пользовании супруги зампредседателя Совбеза РФ находится квартира в России площадью 367,8 квадратных метров. Кроме того, в собственности Светланы Медведевой автомобиль Volkswagen Golf.
Согласно декларации о доходах за 2018 год, опубликованной на сайте правительства, тогда Дмитрий Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.