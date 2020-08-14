Опубликованы доходы Медведева за 2019 год

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.

В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства.

Согласно декларации, зампредседателя Совбеза РФ в 2019 году заработал 11 051 195 рублей. В собственности Дмитрия Медведева задекларирована квартира в России площадью 367,8 квадратных метров, а в пользовании земельный участок площадью 4700 квадратных метров. Кроме того, он задекларировал автомобили ГАЗ 20, ГАЗ 21.

Супруга Дмитрия Медведева в 2019 году ничего не заработала; в ее собственности задекларированы два машино-места площадью 16,2 и 16,3 квадратных метрах соответственно; в пользовании супруги зампредседателя Совбеза РФ находится квартира в России площадью 367,8 квадратных метров. Кроме того, в собственности Светланы Медведевой автомобиль Volkswagen Golf.