Ярославский губернатор призвал отличников ЕГЭ искать призвание в регионе

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с успешным окончанием учебного года выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ, и призвал их искать свое призвание в регионе, сообщило областное правительство в пятницу.

Углича, Переславля-Залесского и Встреча прошла в онлайн-режиме. Участие приняли десять выпускников из Ярославля Рыбинска , заместитель председателя правительства области Роман Колесов и директор областного департамента образования Ирина Лобода.

"В этом году у нас в области 107 стобалльных работ, в 2019 году таких было только 80. Так что вы задали высокую планку для нынешних 11-классников. На этот раз ЕГЭ стал настоящей проверкой на прочность. Онлайн-уроки, сдача экзаменов в непривычных условиях, сложная эпидемиологическая обстановка – это только малая часть того, с чем столкнулись выпускники. Даже несмотря на это, вы сумели продемонстрировать свои знания. Горжусь и восхищаюсь вами!" - заявил ребятам глава региона.

Он поблагодарил учителей, которые хорошо подготовили ребят к экзаменам, а также родителей.

Общение прошло в свободной форме, вчерашние школьники задали губернатору много вопросов. Ярослав Федотов из ярославской школы №80 – единственный, в копилке которого по результатам ЕГЭ 300 баллов – поинтересовался важностью социальных сетей в работе губернатора.

"Я придаю большое значение данному направлению деятельности: благодаря социальным сетям получаю обратную связь от жителей региона, вижу их обращения по наиболее проблемным вопросам и в то же время могу информировать о значимых для нашей области событиях", - ответил Дмитрий Миронов.

Выпускники рассказали о процессе подготовки к экзаменам. Губернатор признался, что ему было бы интересно принять участие в ЕГЭ. Кроме обязательных предметов он выбрал бы историю, географию и литературу.