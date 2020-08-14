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Ярославская область
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Ярославский губернатор призвал отличников ЕГЭ искать призвание в регионе
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с успешным окончанием учебного года выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ, и призвал их... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:22
ярославская область
дмитрий миронов
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дмитрий миронов, единый государственный экзамен (егэ), переславль-залесский, ярославская область, рыбинск, ярославль, углич, образование - общество, общество

Ярославский губернатор призвал отличников ЕГЭ искать призвание в регионе

18:04 14.08.2020 (обновлено: 18:22 14.08.2020)
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© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© Фото : портал органов власти Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с успешным окончанием учебного года выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ, и призвал их искать свое призвание в регионе, сообщило областное правительство в пятницу.
Встреча прошла в онлайн-режиме. Участие приняли десять выпускников из Ярославля, Углича, Переславля-Залесского и Рыбинска, заместитель председателя правительства области Роман Колесов и директор областного департамента образования Ирина Лобода.
"В этом году у нас в области 107 стобалльных работ, в 2019 году таких было только 80. Так что вы задали высокую планку для нынешних 11-классников. На этот раз ЕГЭ стал настоящей проверкой на прочность. Онлайн-уроки, сдача экзаменов в непривычных условиях, сложная эпидемиологическая обстановка – это только малая часть того, с чем столкнулись выпускники. Даже несмотря на это, вы сумели продемонстрировать свои знания. Горжусь и восхищаюсь вами!" - заявил ребятам глава региона.
Он поблагодарил учителей, которые хорошо подготовили ребят к экзаменам, а также родителей.
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Общение прошло в свободной форме, вчерашние школьники задали губернатору много вопросов. Ярослав Федотов из ярославской школы №80 – единственный, в копилке которого по результатам ЕГЭ 300 баллов – поинтересовался важностью социальных сетей в работе губернатора.
"Я придаю большое значение данному направлению деятельности: благодаря социальным сетям получаю обратную связь от жителей региона, вижу их обращения по наиболее проблемным вопросам и в то же время могу информировать о значимых для нашей области событиях", - ответил Дмитрий Миронов.
Выпускники рассказали о процессе подготовки к экзаменам. Губернатор признался, что ему было бы интересно принять участие в ЕГЭ. Кроме обязательных предметов он выбрал бы историю, географию и литературу.
В завершение встречи Миронов поблагодарил ребят за интересные вопросы и беседу и попросил всегда помнить про малую родину. "Возвращайтесь в Ярославскую область. Ваши знания, навыки нужны региону. Желаю вам здоровья и удачи! В добрый путь!" - сказал губернатор.
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Ярославская областьДмитрий МироновЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Переславль-ЗалесскийЯрославская областьРыбинскЯрославльУгличОбразование - ОбществоОбщество
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