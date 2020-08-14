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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575798851.html
Лукашенко не смягчил позицию в отношении протестующих, заявил эксперт
Говорить о смягчении позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении протестующих пока не стоит, заявил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:59
протесты в белоруссии
институт стран снг
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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институт стран снг, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не смягчил позицию в отношении протестующих, заявил эксперт

17:59 14.08.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Говорить о смягчении позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении протестующих пока не стоит, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее МВД республики сообщило, что свыше двух тысяч задержанных на акциях протеста в Белоруссии уже отпущены домой, процесс идет непрерывно.

"События развиваются достаточно противоречиво. С одной стороны, выступления на улицах пошли на спад, с другой стороны, возникло новое явление - волнения на предприятиях, с третьей стороны, начала сдавать назад белорусская власть. Начали выпускать людей, извинения и прочее. Пока на основании того, что происходит, сложно сказать, как дальше будут развиваться события" , - сказал Жарихин.

При этом говорить о смягчении позиции Лукашенко пока не приходится, уверен эксперт. "Пока я бы не стал говорить о смягчении его позиции. Все равно тех людей, которых выпускают, он называет "уголовниками и безработными". Это еще ни о чем не говорит", - сказал он.
Ситуация может проясниться в течение недели, "тенденции проявятся", подчеркнул Жарихин.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
13 августа, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 августа, 08:00
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
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Протесты в БелоруссииИнститут стран СНГАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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