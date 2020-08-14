Лукашенко не смягчил позицию в отношении протестующих, заявил эксперт

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Говорить о смягчении позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении протестующих пока не стоит, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее МВД республики сообщило, что свыше двух тысяч задержанных на акциях протеста в Белоруссии уже отпущены домой, процесс идет непрерывно.
"События развиваются достаточно противоречиво. С одной стороны, выступления на улицах пошли на спад, с другой стороны, возникло новое явление - волнения на предприятиях, с третьей стороны, начала сдавать назад белорусская власть. Начали выпускать людей, извинения и прочее. Пока на основании того, что происходит, сложно сказать, как дальше будут развиваться события" , - сказал Жарихин.
При этом говорить о смягчении позиции Лукашенко пока не приходится, уверен эксперт. "Пока я бы не стал говорить о смягчении его позиции. Все равно тех людей, которых выпускают, он называет "уголовниками и безработными". Это еще ни о чем не говорит", - сказал он.
Ситуация может проясниться в течение недели, "тенденции проявятся", подчеркнул Жарихин.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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