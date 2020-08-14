Лукашенко не смягчил позицию в отношении протестующих, заявил эксперт

"События развиваются достаточно противоречиво. С одной стороны, выступления на улицах пошли на спад, с другой стороны, возникло новое явление - волнения на предприятиях, с третьей стороны, начала сдавать назад белорусская власть. Начали выпускать людей, извинения и прочее. Пока на основании того, что происходит, сложно сказать, как дальше будут развиваться события" , - сказал Жарихин.