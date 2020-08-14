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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575798438.html
Внутренние войска оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске
Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:58
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575787002.html
3 тысячи человек. Это смешно. Народ не поддерживает протестующих.
97
РИА, что же вы стесняетесь? покажите, сколько сейчас ДЕЙСТВИТЕЛЬНо людей на площади))
75
216
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры с площади Независимости в Минске
Кадры с площади Независимости в Минске
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Внутренние войска оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске

17:51 14.08.2020 (обновлено: 18:58 14.08.2020)
14076
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.
Это произошло вскоре после того, как люди из толпы начали подходить к силовикам и обнимать их. Военнослужащие на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали.
© SputnikСитуация у Дома правительства в Минске
Ситуация у Дома правительства в Минске
© Sputnik
Ситуация у Дома правительства в Минске
К Дому правительства к 17:30 (совпадает с мск) пришли примерно три тысячи человек. Многие из них работают на Минском тракторном заводе.
Люди расположились на площади у здания, но через несколько минут прибыли более десятка военнослужащих, выстроились вдоль Дома правительства, после чего оттеснили собравшихся.
Протестующие скандируют "Света (Тихановская. — Прим. ред.) — наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".
Некоторое время, пока люди шли к Дому правительства, движение по ведущему к площади Независимости проспекту было перекрыто. Позднее оно возобновилось.
Военные попросили участников акции протеста не приближаться к ним. Они также пообещали не задерживать митингующих, если они будут вести себя мирно.
© SputnikСитуация у Дома правительства в Минске
Ситуация у Дома правительства в Минске
© Sputnik
Ситуация у Дома правительства в Минске

Протесты после выборов

В республике 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Уже шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек.
Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.
Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
3 тысячи человек. Это смешно. Народ не поддерживает протестующих.
14 августа, 18:22
Комарик Кровопийца
60200035
РИА, что же вы стесняетесь? покажите, сколько сейчас ДЕЙСТВИТЕЛЬНо людей на площади))
14 августа, 18:15
Jack Carver
53000022
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