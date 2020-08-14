Внутренние войска оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске , сообщил корреспондент РИА Новости.

Это произошло вскоре после того, как люди из толпы начали подходить к силовикам и обнимать их. Военнослужащие на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали.

© Sputnik Ситуация у Дома правительства в Минске © Sputnik Ситуация у Дома правительства в Минске

К Дому правительства к 17:30 (совпадает с мск) пришли примерно три тысячи человек. Многие из них работают на Минском тракторном заводе.

Люди расположились на площади у здания, но через несколько минут прибыли более десятка военнослужащих, выстроились вдоль Дома правительства, после чего оттеснили собравшихся.

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Протестующие скандируют "Света (Тихановская. — Прим. ред.) — наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".

Некоторое время, пока люди шли к Дому правительства, движение по ведущему к площади Независимости проспекту было перекрыто. Позднее оно возобновилось.

Военные попросили участников акции протеста не приближаться к ним. Они также пообещали не задерживать митингующих, если они будут вести себя мирно.

© Sputnik Ситуация у Дома правительства в Минске © Sputnik Ситуация у Дома правительства в Минске

Протесты после выборов

В республике 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Уже шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек.

Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.

Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.