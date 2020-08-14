В посольстве Белоруссии в России прокомментировали очереди на выборах

Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посольство Посольство Белоруссии в РФ ответило на обращения граждан относительно очередей на выборах президента страны.

По данным посольства, в дипмиссию поступили обращения, который носили массовый характер, относительно очередей на зарубежных участках для голосования, в связи с чем не все избиратели успели проголосовать.

"Участки для голосования г.Москве, г.Санкт-Петербурге, г.Калининграде, равно как и участковые комиссии данных участков, были образованы в порядке, предусмотренном статьями 18, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь и исходя из списков граждан Республики Беларусь, принимавших участие в прошлых выборах и находящихся на консульском учете в загранучреждениях, на основании которых составлялись списки граждан, имеющих право участвовать в выборах", - говорится в сообщении на сайте посольства.

В нем отмечается, что при повышенном интересе к выборам и одновременном снижении пропускной способности участков в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции на сайте посольства заранее была опубликована просьба к гражданам проявить максимальную активность в дни досрочного голосования, особенно просьба касалась избирателей, не состоящих на консульском учете и, соответственно, не включенных в списки избирателей.

"Процедура внесения гражданина в список избирателей зарубежного участка для голосования и исключения его из списка избирателей участка для голосования по месту регистрации в Республики Беларусь требовала дополнительного времени", - добавили в посольстве.

В дипмиссии также подчеркнули, что закрытие участков для голосования в 20.00 часов 9 августа 2020 года полностью соответствует законодательству (часть первая статьи 50 Избирательного кодекса Республики Беларусь).

Как добавили в белорусском посольстве, после подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования участковые комиссии в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде завершили свою деятельность и прекратили существование.

"В этой связи обращения в загранучреждения по вопросам, касающимся деятельности участковых избирательных комиссий, не имеют под собой оснований. При этом опыт проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 г. будет учтен при организации голосования за рубежом в будущем", - отметили в посольстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.