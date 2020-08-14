https://ria.ru/20200814/1575798049.html
Кристина Агилера снялась в клипе на песню из диснеевского фильма "Мулан"
Певица Кристина Агилера снялась в клипе на заглавную песню из фильма "Мулан" "Loyal Brave True", сообщает пресс-служба The Walt Disney Company. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:46
2020-08-14T17:46
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кристина агилера
the walt disney company
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, кристина агилера, the walt disney company
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Певица Кристина Агилера снялась в клипе на заглавную песню из фильма "Мулан" "Loyal Brave True", сообщает пресс-служба The Walt Disney Company.
Ранее сообщалось, что премьера фильма "Мулан" состоится в российских кинотеатрах 4 сентября.
"Предлагаем вашему вниманию видеоклип на песню Кристины Агилеры "Loyal Brave True", которую обладательница платиновых пластинок и ряда престижных музыкальных премий записала специально для фильма Disney "Мулан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что режиссером клипа выступила Ники Каро, авторами композиции стали Джейми Хартман, Гарри Грегсон-Уилльямс, Роси Голан и Билли Крабтри. В русскоязычной версии фильма заглавную песню "На путь воина встаю" исполнила певица Manizha.
Агилера также записала для фильма "Мулан" обновленную версию песни "Reflection" ("Отражение"), которую она впервые исполнила для саундтрека оригинального анимационного фильма Disney в 1998 году, добавляют в пресс-службе.