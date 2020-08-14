Кристина Агилера снялась в клипе на песню из диснеевского фильма "Мулан"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Певица Кристина Агилера снялась в клипе на заглавную песню из фильма "Мулан" "Loyal Brave True", сообщает пресс-служба The Walt Disney Company.

"Предлагаем вашему вниманию видеоклип на песню Кристины Агилеры "Loyal Brave True", которую обладательница платиновых пластинок и ряда престижных музыкальных премий записала специально для фильма Disney "Мулан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что режиссером клипа выступила Ники Каро, авторами композиции стали Джейми Хартман, Гарри Грегсон-Уилльямс, Роси Голан и Билли Крабтри. В русскоязычной версии фильма заглавную песню "На путь воина встаю" исполнила певица Manizha.

Агилера также записала для фильма "Мулан" обновленную версию песни "Reflection" ("Отражение"), которую она впервые исполнила для саундтрека оригинального анимационного фильма Disney в 1998 году, добавляют в пресс-службе.