Протестующие собираются у Дома правительства в Минске

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестующие продолжают прибывать на площадь Независимости в Минске, где расположен Дом правительства, но движение по одноименному проспекту восстановлено.
Как передает корреспондент РИА Новости, основная масса протестующих уже пришла к площади Независимости, не встретив сопротивления со стороны правоохранительных органов. Однако по обеим сторонам тротуара продолжают идти группы людей с цветами и белыми лентами, численностью в десятки и сотни человек. "Нет милицейскому произволу", "Остановим насилие" - такие надписи несут в руках манифестанты.
Разрозненную колонну видно до района площади Победы, дальше по проспекту Независимости.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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