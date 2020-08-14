Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575797988.html
Протестующие собираются у Дома правительства в Минске
Протестующие продолжают прибывать на площадь Независимости в Минске, где расположен Дом правительства, но движение по одноименному проспекту восстановлено. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:52
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575798368_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_885cf159ae8cb9ad5d2a62efcbe151a9.jpg
https://ria.ru/20200814/1575794376.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Минск. Ситуация перед Домом правительства
Минск. Ситуация перед Домом правительства
2020-08-14T17:45
true
PT0M13S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575798368_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_885cf159ae8cb9ad5d2a62efcbe151a9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575798368_0:0:481:360_1400x0_80_0_0_f55aa4932b1ce5bff6a95ad29b1e5fa3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575798368_35:0:395:360_1400x0_80_0_0_825b31110d9c3b3dba8b19f9c160a152.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Протестующие собираются у Дома правительства в Минске

17:45 14.08.2020 (обновлено: 17:52 14.08.2020)
790
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестующие продолжают прибывать на площадь Независимости в Минске, где расположен Дом правительства, но движение по одноименному проспекту восстановлено.
Как передает корреспондент РИА Новости, основная масса протестующих уже пришла к площади Независимости, не встретив сопротивления со стороны правоохранительных органов. Однако по обеим сторонам тротуара продолжают идти группы людей с цветами и белыми лентами, численностью в десятки и сотни человек. "Нет милицейскому произволу", "Остановим насилие" - такие надписи несут в руках манифестанты.
Разрозненную колонну видно до района площади Победы, дальше по проспекту Независимости.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Вчера, 16:52Протесты в Белоруссии
Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
13010015
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
В посольстве Белоруссии в России прокомментировали очереди на выборах
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске
Протестующие перекрыли главную улицу в Минске и идут к Дому правительства
Протестующие перекрыли проспект Независимости в центре Минска
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Внутренние войска оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко не смягчил позицию в отношении протестующих, заявил эксперт
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Литовские депутаты намерены поехать в Белоруссию
Скриншот видеоклипа Christina Aguilera Loyal Brave True
Кристина Агилера снялась в клипе на песню из диснеевского фильма "Мулан"
Вид Варшавы
Премьер Польши предложил открыть границу с Белоруссией
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Сергей Нарышкин отчитался о доходах за 2019 год
Сотрудники правоохранительных органов в Минске
Около здания правительства Белоруссии дежурят усиленные наряды милиции
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших при протестах
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко
Ситуация у Дома правительства в Минске
В Минске протестующие у Дома правительства требуют перевыборов
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии призвали проверить результаты выборов в Белоруссии
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Лукашенко не считает протесты катастрофой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния