Протестующие собираются у Дома правительства в Минске

Как передает корреспондент РИА Новости, основная масса протестующих уже пришла к площади Независимости, не встретив сопротивления со стороны правоохранительных органов. Однако по обеим сторонам тротуара продолжают идти группы людей с цветами и белыми лентами, численностью в десятки и сотни человек. "Нет милицейскому произволу", "Остановим насилие" - такие надписи несут в руках манифестанты.