https://ria.ru/20200814/1575797785.html
Сергей Нарышкин отчитался о доходах за 2019 год
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2019 год составил 10 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:41
2020-08-14T17:42
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
общество
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https://ria.ru/20200807/1575503324.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/80/1563958078_0:136:3159:1913_1400x0_80_0_0_ecc459454c9b79e98b3ed3928a388dbb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество