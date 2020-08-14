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Сергей Нарышкин отчитался о доходах за 2019 год
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2019 год составил 10 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:42
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество

Сергей Нарышкин отчитался о доходах за 2019 год

17:41 14.08.2020 (обновлено: 17:42 14.08.2020)
508
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2019 год составил 10 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.
По итогам 2018 года Нарышкин заработал 9,3 миллиона рублей.
Согласно декларации, Нарышкину в России принадлежат земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 126,7 квадратных метров, квартира площадью 224,1 "квадрата" и два машиноместа площадью 15,7 и 19,1 "квадрата".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
7 августа, 18:21
Доходы губернатора Петербурга в 2019 году уменьшились в полтора раза
1121036
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинОбщество
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