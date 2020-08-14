Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Протестующие у Дома правительства в центре Минска обнимали силовиков и жали им руки, сообщил корреспондент РИА Новости.

При этом сами силовики на объятия никак не реагировали, но отвечали на рукопожатия.

Но через некоторое время внутренние войска начали вытеснять протестующих от Дома правительства.

Участники акций скандировали различные лозунги, в том числе "Света (Тихановская. — Прим. ред.) — наш президент!", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".

Многие протестующие — сотрудники Минского тракторного завода. Сейчас туда прибывают еще люди.

В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>